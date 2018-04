CAC 40 : prudence avant une nouvelle vague de résultats

23/04/2018 | 08:33

Après son parcours sans faute de la semaine passée, la Bourse de Paris va tenter de garder la cadence dans les jours qui viennent, à condition que les résultats d'entreprises et la macro-économie lui permettent de maintenir le cap de la hausse.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - grignote trois petits points à 5358,5 points, annonçant un début de semaine dans la douceur.



La Bourse de Paris vient d'aligner sept séances consécutives de hausse et d'inscrire un nouveau plus haut depuis début février, à 5424 points, et il n'y a plus guère de résistance décelable avant 5440 points d'après les spécialistes.



A Wall Street, une nette dégradation des marchés obligataires s'est matérialisée en seconde partie de séance vendredi, le rendement des Treasuries à '10 ans' se tendant brusquement à 2,96%.



Dans une telle configuration, il est plutôt rassurant que le Dow Jones n'ait cédé que 0,8%, le Nasdaq ayant pour sa part terminé sur des pertes de 1,3%.



Et cela n'a pas complètement renversé la vapeur puisque le score hebdomadaire demeure positif à hauteur de +0,4% pour le 'Dow' et de 0,6% pour le Nasdaq.



Les nombreux résultats trimestriels au programme cette semaine vont être surveillés de près par les investisseurs pour savoir si la récente progression des marchés peut se poursuivre.



De nombreux poids lourds de la cote tels qu'Alphabet (Google), Amazon, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, Facebook ou Nokia doivent dévoiler leurs comptes dans les jours à venir.



Si les publications de résultats ont jusqu'ici dressé un environnement économique favorable, la volatilité devrait rester de mise, notamment au vu de l'agenda économique qui s'annonce lui aussi chargé.



Jeudi, la BCE devrait continuer de se montrer prudente face à des questions comme la croissance et la remontée de l'inflation tandis les chiffres de la croissance américaine au premier trimestre, qui seront publiés vendredi, devraient montrer un ralentissement de l'activité.



