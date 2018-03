CAC 40 : sans grand changement avant le week-end pascal

29/03/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement vendredi, mais les investisseurs pourraient avoir à coeur de terminer la séance sur une note positive avant le long week-end pascal.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grappille 0,5 point à 5118 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



La semaine boursière se terminera ce soir en raison de la fermeture des marchés demain pour cause de Vendredi Saint, puis lundi pour la fête de Pâques.



Le marché parisien accuse à ce stade de la semaine un repli hebdomadaire de 0,7%, qui pourrait bien être gommé en cas de rebond à Wall Street.



Hier, le CAC s'était redressé de 0,3% à 5130 points hier, mais ce rebond n'apparaît guère convaincant tant l'intégralité de la hausse s'est matérialisée durant le 'fixing', sans contrepartie.



Les analystes techniques estiment cependant que cette remontée pourrait se prolonger en direction de la résistance oblique court terme des 5200 points.



'Le dépassement de la première résistance à 5155 points permettrait de repasser un premier niveau correspondant à la moyenne mobile des 100 jours et de casser le dernier biais baissier initié à 5275 points, 'affirme ainsi Kiplink Finance.



A Wall Street, l'indécision a régné de la première à la dernière minute hier, avec une succession d'inversion de tendance au cours de la journée.



Le Dow Jones repassait négatif (-0,1%) au coup de cloche final tandis que le Nasdaq s'est alourdi dans le sillage de Tesla (-7,7%, après -8,2% la veille) et d'Amazon (-4,5%).



Selon certaines sources, la Maison Blanche s'inquiéterait des distorsions de concurrence lié à la fiscalité avantageuse dont bénéficie le groupe de Jeff Bezos par rapport à ses concurrents qui paient 100% de leurs impôts sur les ventes réalisées sur le sol américain.



L'agenda de la journée ne comporte quasiment aucun indicateur macro-économique de premier plan.



