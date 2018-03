CAC 40 : sans grand changement en attendant l'inflation US

13/03/2018 | 08:29

Après une entame de semaine décevante, la Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, les investisseurs hésitant à se mobiliser avant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance mars - avance de 6,5 points à 5282 points, annonçant une modeste hausse à l'ouverture.



Les investisseurs ont pris bonne note vendredi de la faible progression du taux de salaire horaire des salariés américains. Ils attendent aujourd'hui d'être rassurés par l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis.



Hors éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie, l'inflation de base devrait avoir progressé de 0,2% sur un an en février, soit une hausse annuelle de 1,8%, légèrement inférieure aux +1,9% du mois de janvier.



'Attention toutefois à ne pas trop surinvestir une statistique qui fait souvent l'objet de perturbations saisonnières', avertit un économiste.



'Dans l'ensemble, la toile de fond économique reste beaucoup plus favorable que certains peuvent le penser', ajoute-t-il.



'Même l'instauration des nouveaux droits de douane aux Etats-Unis aura des implications moins fortes qu'anticipé', estime l'analyste.



D'un point de vue technique, le CAC 40 a calé hier sous les 5300 points (+0,1%), mais l'indice peut encore progresser en direction des 5330 points afin de combler son retard sur un indice Euro STOXX 50 qui s'est révélé bien plus dynamique hier (+0,3%).



'Graphiquement, le point sensible de 5335 est aussi le niveau de convergence des différentes moyennes mobiles de l'indice CAC 40, signe supplémentaire de solidité et de renforcement du mouvement', souligne-t-on chez Kiplink Finance.



'Un débordement de ce niveau de référence devrait servir de déclencheur à une accélération haussière de fond pouvant porter l'indice au premier sommet des 5500 points', prophétise le géant parisien.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.