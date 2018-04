CAC 40 : tendance toujours positive malgré un ZEW décevant

17/04/2018 | 11:33

Imperméable à un indice ZEW en forte baisse, la Bourse de Paris évolue en territoire positif. La tendance est soutenue par une statistique chinoise encourageante.



Vers 11h25, le CAC 40 gagne un peu moins de 0,4% à 5.332 points.



'La croissance du PIB chinois au premier trimestre, toujours soutenue à 6,8%, participe à la rhétorique selon laquelle le risque d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis paraît faible', estime-t-on dans les rangs de Kiplink, pour qui 'les autorités chinoises disposent de marges de manoeuvre suffisantes pour contrôler un atterrissage en douceur de leur économie, mais doivent pour cela éviter tout conflit extérieur'.



Sur le front des indicateurs, le marché prendra connaissance cet après-midi aux Etats-Unis des chiffres des mises en chantier, des permis de construire et de la production industrielle au titre du mois clos.



De l'autre côté du Rhin, l'indice ZEW qui mesure le sentiment économique des investisseurs allemands s'est quant à lui établi à 1,9 point au titre du mois en cours, soit un recul de 11,5 points comparativement à son niveau de mars.



Cette baisse marquée, la deuxième en 2 mois, est très supérieure à celle prévue par le consensus, qui anticipait un indice à 7,3 points.



Pour l'heure, la monnaie unique est stable face au dollar à 1,2384, alors que le baril de Brent grappille 0,1% à 71,5 dollars.



Enfin, au chapitre microéconomique, le titre Casino avance d'environ 0,7% en dépit de l'annonce avant Bourse d'un chiffre d'affaires de 8,9 milliards euros au titre du premier trimestre 2018, en recul de 3,8% au total en rythme annuel. Hors effets essence et calendaire, la croissance des ventes ressort en revanche à 3,1% en organique et à 1,8% en comparable.



Sanofi (+0,2%) a de son côté rapporté être entré en négociations exclusives avec Advent en vue de lui céder Zentiva, son activité génériques européenne, pour un montant de 1,9 milliard d'euros, sur la base d'une offre d'Advent ferme, irrévocable et entièrement financée.



A noter également la hausse de 0,5% de l'action Lagardère, qui a vendu au groupe Czech Media Invest ses actifs radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie, actifs représentant un chiffre d'affaires annuel 2017 d'environ 56 millions d'euros.



Parmi les publications attendues Outre-Atlantique aujourd'hui figurent celles du géant bancaire Goldman Sachs, du groupe pharmaceutique Johnson & Johnson et de l'assureur-santé UnitedHeatlh.





