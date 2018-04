CAC 40 : tentative d'un retournement de tendance

04/04/2018 | 08:38

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin, inscrivant un rebond suite à son repli de la veille, les investisseurs saluant le redressement de New York qui s'est adjugé hier plus de 1,6% hier après avoir signé lundi sa pire entame de deuxième trimestre depuis 1929.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - avance de 8,5 points à 5147,5 points, annonçant une ouverture plutôt favorable.



Le rebond technique de Wall Street s'est emballé à une heure de la clôture hier soir. Tout est parti d'un communiqué de la Maison Blanche expliquant que le récent déluge de tweets anti-Amazon ne préfigurait aucunement de mesure législative à l'encontre du géant du commerce en ligne.



L'action Amazon a fini en hausse de 1,5% suite à ces précisions.



La première cotation réussie du service de streaming musical Spotify a également contribué à redonner le moral aux investisseurs. Spotify a été introduit en Bourse avec succès (+15%) et affiche d'ores et déjà une capitalisation de 29,5 milliards de dollars.



Résultat, les investisseurs ont pris avec une relative philosophie l'annonce par Washington de droits de douane rehaussés sur plus d'un millier produits technologiques 'made in China'.



'Tout le monde s'attendait à ces mesures et le montant réduit des importations concernées, de l'ordre 50 milliards de dollars contre 60 milliards anticipés initialement, peut même être accueilli avec un certain soulagement', commente un économiste.



Du côté des indicateurs, le marché prendra connaissance aujourd'hui des chiffres du chômage et des prix à la consommation dans la zone euro.



Aux Etats-Unis seront dévoilés dans la journée les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé, l'ISM des services pour mars et les commandes à l'industrie au titre de février.



D'un point de vue technique, le débordement à Paris de la résistance des 5155 points validerait une nouvelle étape dans la tentative d'un retournement de tendance, un changement de configuration qui pourrait à son tour libérer un potentiel de hausse en direction des 5255/5260 points, indiquent les analystes de Kiplink Finance.



