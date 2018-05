CAC 40 : un biais positif dans le sillage de Wall Street

11/05/2018 | 08:33

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture vendredi matin, alors que Wall Street continue d'aligner les séances dans le vert.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 avance de cinq points à 5528,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



La Bourse de New York a enchaîné hier une sixième séance consécutive de hausse (+0,8%), les investisseurs ayant réagi favorablement aux derniers chiffres de l'inflation.



Il s'agit de sa plus longue série haussière en six mois.



'Tout le monde veut désormais savoir si ce sentiment favorable est voué à perdurer', indique un trader. 'Compte tenu des événements géopolitiques en cours, rien ne semble moins sûr', rappelle-t-il.



Force est de constater que les marchés n'ont pas cillé face aux frappes d'Israël contres des bases iraniennes situées en Syrie, ni même à l'annonce d'une rencontre prochaine entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.



Les volumes s'annoncent de toute façon réduits ce vendredi du fait du pont de l'Ascension et de l'absence d'indicateurs notables au calendrier.



Seuls les prix à l'importation et l'indice de confiance des consommateurs du Michigan sont attendus aujourd'hui aux Etats-Unis.



Les investisseurs seront également attentifs aux déclarations qui seront faites par Mario Draghi, le président de la BCE, depuis Florence.



Le marché parisien pourrait profiter de cet agenda peu chargé pour confirmer sa dynamique positive.



Après sa sortie de la zone de neutralité entre 5485 et 5530 points, c'est bien la résistance des 5555 points que le CAC devrait aller chercher, avant peut-être d'aller tenter une première tentative de débordement à 5580 points, affirment les équipes de Kiplink.



