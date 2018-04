CAC 40 : un peu moins d'entrain que la veille

11/04/2018 | 08:28

La Bourse de Paris semble tentée de marquer une pause mercredi, malgré l'accumulation des signes d'apaisement concernant le commerce international et le retour de l'appétit pour le risque.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - recule de 11 points à 5285.5 points, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Paris avait retrouvé un peu d'allant hier (+0,8%) dans le sillage de Wall Street qui a signé une séance 'canon' hier, avec notamment des gains de 1,8% pour le Dow Jones.



L'accueil réservé au discours du président chinois Xi Jinping, qui a annoncé une plus grande ouverture de l'économie chinoise, s'est révélé proche de l'euphorie.



Une fois de plus, l'actualité économique et diplomatique pourrait prendre le pas sur les statistiques aujourd'hui, même si l'agenda s'annonce plutôt chargé.



Les investisseurs prendront en effet connaissances des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, puis des 'minutes' de la réunion de la Réserve fédérale qui s'était tenue fin mars.



Selon les analystes techniques, un premier objectif pour le CAC pourrait se situer vers 5320 points, avant d'accumuler des forces supplémentaires pour rejoindre les premières résistances majeures à 5335 et 5350 points.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.