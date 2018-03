CAC 40 : un redressement bien hypothétique

26/03/2018 | 08:43

Après sa chute éprouvante de la semaine passée, la Bourse de Paris devrait tenter de se relancer lundi, mais des facteurs politiques et géopolitiques pourraient encore l'en dissuader.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - recule de 0,5 point à 5079,5 points, annonçant un début de semaine relativement calme.



Affaiblie comme le reste des places mondiales par la perspective d'une guerre commerciale d'ampleur entre les Etats-Unis et la Chine, l'indice vedette avait cédé 3,4% la semaine passée.



Elément particulièrement préoccupant, le CAC a validé vendredi la cassure des 5150 points, puis celle des 5100 points, pour rechuter jusque vers 5070 points, son plancher du 9 février dernier.



La pression vendeuse ne s'est pas relâchée non plus à Wall Street vendredi, avec des indices qui ont fini la séance au plus bas. Les supports annuels sont quasiment tous pulvérisés, le Dow Jones ayant cédé 1,8% à 23.533 points, établissant un nouveau plancher annuel.



'On voit toutefois que les Etats-Unis ont réussi à trouver pendant le week-end un nouvel accord commercial avec la Corée du Nord', se félicite ce matin un observateur.



'Cela a d'ailleurs conduit le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, à se déclarer optimiste quant à la signature d'un accord commercial avec la Chine', souligne-t-il.



Faute d'indicateurs économiques majeurs à se mettre sous la dent au cours de cette semaine écourtée de Pâques, les investisseurs devraient continuer à réagir aux annonces politiques des grands dirigeants mondiaux.



Certains analystes font néanmoins valoir qu'une nouvelle vague corrective est d'ores et déjà enclenchée, avec pour destination logique le seuil des 5000 points, qui correspond au plancher majeur de la fin août 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.