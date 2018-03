CAC 40 : une séance toujours dominée par la prudence

19/03/2018 | 08:38

La Bourse de Paris devrait démarrer en léger repli lundi au début d'une séance qui devrait rester dominée par la prudence dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Fed mercredi.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison avril - cède neuf points à 5252.5 points, annonçant une ouverture dans le rouge.



La Bourse de Tokyo a terminé en repli de 0,9%, pénalisée entre autres par l'appréciation du yen.



Vendredi à Wall Street, les marchés avaient terminé la semaine sur une note légèrement positive, les acheteurs s'étant finalement imposés pour la séance des 'quatre sorcières'.



Pour les investisseurs, la réunion de la Réserve fédérale américaine qui s'ouvrira demain reste le principal rendez-vous de la semaine.



Si une nouvelle hausse de 25 points de base des taux directeurs reste largement anticipée, les investisseurs attendent de savoir si le ton de la banque centrale a évolué au vu de l'inflation.



'Le ton de la réunion, qui sera la première de Jerome Powell, sera particulièrement intéressant', notent les économistes de Danske Bank.



Autre rendez-vous important, un conseil européen de printemps sera consacrée jeudi et vendredi aux affaires économiques, et notamment aux avancées du Brexit.



Par ailleurs, les ministres des finances des pays du G20 se rencontrent à partir d'aujourd'hui à Buenos Aires, ce qui donnera l'occasion aux grandes puissances mondiales de s'expliquer sur leurs récents points d'achoppement en matière de diplomatie et de politique commerciale.



Soit autant de catalyseurs potentiels pour un marché parisien qui a échoué par deux fois sous le seuil des 5275 points la semaine passée pour finir sur un gain hebdomadaire symbolique de 0,2%.



Le CAC semble toujours incapable de progresser en direction des 5330 points, la zone des 5300 faisant office de plafond de verre depuis maintenant un mois.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.