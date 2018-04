CAC 40 : vers un début de semaine dans le calme

09/04/2018 | 08:32

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note étale lundi matin dans l'attente de la publication des premiers résultats de 1er trimestre aux Etats-Unis, qui pourraient permettre aux marchés boursiers de se relancer.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - avance d'environ cinq points à 5252 points, annonçant une ouverture dans le calme.



Le marché parisien avait progressé de 2,1% la semaine passée et ouvert un 'gap' au-dessus de la zone des 5160 points, un scénario technique très marqué pour l'appétit pour le risque d'après les chartistes.



Reste qu'entretemps, Wall Street a fini sur de lourdes pertes vendredi soir, le Dow Jones ayant lâché plus de 2,3% suite à la parution d'un rapport sur l'emploi décevant pour le mois de mars.



L'attention des investisseurs va désormais se tourner vers la saison des résultats trimestriels des sociétés américaines, dont le coup d'envoi sera donné vendredi par les géants bancaires JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.



Si le calendrier économique s'annonce peu chargé cette semaine, les opérateurs prendront connaissance au cours des prochaines séances des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, ainsi que des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed.



Le bras de fer commercial que se livrent depuis quelques semaines les Etats-Unis et la Chine restera également au coeur des préoccupations.



Dans un teweet paru dans la journée d'hier, Donald Trump a assuré qu'il resterait 'toujours ami' avec le président chinois Xi, quelle que soit l'issue des tensions commerciales entre les deux pays.



'La Chine va devoir abaisser ses barrières commerciales car c'est ce qu'il faut faire. Les droits de douane vont devenir réciproques et un accord va être trouvé en matière de propriété intellectuelle. Un grand futur attend nos deux pays', a affirmé le président américain.



Un message optimiste qui pourrait trouver un écho favorable auprès des marchés ce matin.



