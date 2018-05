CAC 40 : vers un début de semaine en douceur

07/05/2018 | 08:37

Cette nouvelle semaine boursière qui s'ouvre ce lundi à Paris s'annonce relativement calme en raison de la conjugaison de deux 'ponts' qui devraient rendre les échanges peu actifs.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - avance de cinq points à 5499 points, annonçant un début de semaine dans le vert.



Vendredi, le CAC avait fini au plus haut du jour, signant une hausse de 0,2% vers 5516 points qui lui a permis de verrouiller une progression hebdomadaire de 0,6%.



Il s'agit de la sixième semaine de hausse consécutive pour le marché parisien, soit l'une de ses plus longues séries positives depuis 2012.



Pour beaucoup de stratèges, la suite logique des événements consisterait en une consolidation mineure de l'indice au-delà du seuil des 5500 points.



Les volumes d'échanges pourraient toutefois être réduits au cours des prochains jours, certains investisseurs s'absentant pour l'Armistice, puis pour le jeudi de l'Ascension.



A Wall Street, la déception concernant les créations d'emplois de vendredi a finalement été compensée par le recul surprise du taux de chômage et la bonne maîtrise des salaires, ce qui a rassuré les investisseurs et permis à l'indice de Dow Jones de s'envoler de 1,4% dans le sillage notamment d'Apple (+3,9%).



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a cédé quelque 0,2%, mais le Nasdaq s'est adjugé près de 1,3%.



La saison des résultats touche désormais à sa fin et aucun indicateur économique majeur n'est prévu à l'agenda de la semaine.



Parmi les entreprises qui n'ont toujours pas publié leurs

résultats trimestriels, Disney dévoilera ses performances pour les trois premiers mois de l'année demain soir.



