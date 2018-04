CAC 40 : vers une franche remontée à l'ouverture

05/04/2018 | 08:28

Après plusieurs séances en montagnes russes, la Bourse de Paris devrait tenter une remontée jeudi matin, alors que les vendeurs se sont fait totalement prendre à contre-pied hier à New York.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - bondit de 60,5 points à 5189,5 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Wall Street est passée hier de la déprime à une quasi euphorie en l'espace d'une demi-séance à l'évocation de possibles négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



A la question de savoir si les nouveaux tarifs douaniers visant les produits chinois enteraient un jour en vigueur, Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison blanche, a déclaré pencher sur 'd'intenses négociations' en vue de la signature d'un accord éventuel.



Reste que les séquences en portes de saloon que le marché parisien enchaîne depuis quelques séances ne participe pas à un climat d'investissement serein.



Bon nombre d'analystes font valoir que le récent accès de faiblesse du CAC 40 sous le seuil des 5100 points pourrait préfigurer l'enclenchement d'une nouvelle vague de baisse en direction des 5000 points.



'Les différents indicateurs techniques restent 'friables' et seul un débordement durable au-dessus des 5155 points, idéalement des 5175/5185 points permettrait de renforcer en consistance la ligne haussière de court terme,' estiment ainsi les équipes de Kiplink.



Les investisseurs attendent dans le courant de la matinée les indices d'activité PMI dans le secteur des services en Europe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.