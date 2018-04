CAC 40 : vers une petite hausse pour terminer le mois d'avril

30/04/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert lundi matin, dans un marché rassuré par les progrès réalisés dans le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - avance de deux points à 5438 points, annonçant un début de séance plutôt positif.



Le marché parisien s'apprête à boucler un mois d'avril boursier de rêve avec cinq semaines positives d'affilée, 80% de séances de hausse et un seul épisode de consolidation depuis le 11 avril.



Reste à savoir si acheteurs parviendront à garder la main lors de cette dernière séance du mois d'avril en respectant la tradition qui consiste à finir le mois sur une note positive.



Dans cette optique, les chiffres des dépenses et des revenus des ménages américains seront particulièrement surveillés.



Le consensus attend une hausse de 0,4% de la consommation des ménages comme de leurs ressources sur le mois de mars.



Mais les opérateurs suivront surtout l'évolution de l'indice des prix PCE - l'indicateur privilégié par la Fed pour mesurer l'inflation alors que celle-ci doit justement se réunir demain et après-demain.



Cette réunion ne comportant pas de conférence de presse, aucune décision d'importance n'est attendue mercredi.



Les volumes devraient toutefois rester réduits en cette semaine écourtée pour cause de Fête du Travail. Les marchés Euronext resteront fermés toute la journée demain pour le 1er mai.



