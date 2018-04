CAC40 : 7ème séance de hausse, le Dollar remonte vers 1,23/E

20/04/2018 | 15:00

La Bourse de Paris (+0,2% à 5.402) semble bien partie pour aligner une 7ème séance de hausse et le plafond de verre des 5.400 est nettement débordé avec un nouveau plus haut depuis début février, à 5.424Pts.



Le CAC40 s'assure un gain hebdomadaire de l'ordre de +1,6%, d'autant que l'Euro-Stoxx50 se hisse au contact, puis au-dessus des 3.500 (+0,3% et +1,3% sur la semaine écoulée).

La Bourse de New York devrait rouvrir en lègère hausse après la consolidation liée à une spectaculaire remontée des taux jeudi.



Pas d'indicateur notable ce vendredi, mais l'euro corrige de -0,4% environ face au dollar à 1,2295. Le baril de Brent s'effrite pour sa part de -0,4% à 73,3$ alors que le sommet de l'OPEP début ce vendredi à Djeddah.



Enfin, sur le front microéconomique, c'est la douche glacée pour AB Science, dont l'action s'écroule de... -28% (et -40% à l'ouverture) alors que le Comité du Médicament à Usage Humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a adopté une opinion négative concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du masitinib pour traiter la sclérose latérale amyotrophique chez l'adulte.



Le titre Axway lâche quant à lui 4,2% sur fond de recul de 7,7% des revenus au premier trimestre (-4,9% en organique) à 63,2 millions d'euros.



A contrario, Fnac Darty flambe de 5,1% au lendemain de l'annonce d'une légère hausse des revenus au premier trimestre assortie d'une confirmation de l'objectif de 130 millions d'euros de synergies déployées à fin 2018... malgré un environnement de consommation atone (le second trimestre devrait être meilleur avec la Coupe du Monde de foot).

Eramet (-3,2%) consolide après avoir vu sa recommandation abaissée à 'conserver' contre 'acheter' par Kepler Cheuvreux. Elis grimpe de +4,9% après avoir vu sa recommandation relevée à 'acheter' contre 'conserver' par Berenberg.



A noter aussi, lors de cette séance dite des '3 sorcières' marquée par l'arrivée à expiration de toute une série de contrats futurs et d'options, la publication outre-Atlantique des comptes trimestriels de General Electric, Procter & Gamble et Schlumberger.







