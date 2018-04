CAC40 : aspiré vers 5.370 par WStreet, ignore le ZEW décevant

17/04/2018 | 18:17

Le CAC40 (+0,76%) confirme brillamment le franchissement de la résistance des 5.320Pts par une clôture à 5.353 après s'être hissé jusque vers 5.370 (au plus haut depuis le 27 février... une résistance facilement identifiable).

L'Euro-Stoxx50 franchit le cap des +1% (+1,07%) à 3.478, s'alignant sur les indices US (+1% sur le Dow Jones et le 'S&P', +1,6% sur le Nasdaq dans le sillage de Netflix avec +8%).

Rien ne semble pouvoir enrayer la mécanique haussière: ni le contexte géopolitique tendu, ni les accusations de Donald Trump à l'encontre de la Chine 'qui manipule sa devise à la baisse', ni un indice ZEW très décevant.



La confiance est de retour et les opérateurs se désintéressent totalement de l'indice ZEW en forte baisse, à -8,2 points au titre d'avril contre +5,1 points en mars.



Ils semblent symétriquement faire semblant de croire aux bonnes nouvelles venues de Chine : 'La croissance du PIB au premier trimestre, toujours soutenue à 6,8% (contre +6,7% anticipé), participe à la rhétorique selon laquelle le risque d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis paraît faible', estime-t-on dans les rangs de Kiplink, pour qui 'les autorités chinoises disposent de marges de manoeuvre suffisantes pour contrôler un atterrissage en douceur de leur économie, mais doivent pour cela éviter tout conflit extérieur'.



Sur le front des indicateurs, les mises en chantier aux Etats Unis ont progressé de +8% en mars (sur 1 an), les permis de construire de +6,2%.



La production industrielle US au mois de mars se redresse de +0,5% contre +0,4% anticipé), soit +4,3% en rythme annuel.



Le taux d'utilisation des capacités industrielles (+0,3 point à 78%) inscrit un plus haut depuis 3 ans.



Petit bémol avec la production manufacturière américaine qui n'a progressé que de 0,1% en mars.



L'un des 'market movers' du jour, ce sont les résultats de Goldman Sachs avec un bénéfice par action de 6,95$ contre 5,58 (au T1 2017) et un chiffre d'affaire qui bondit à 10Mds$ (contre 8,8Mds$ attendu) grâce à une progression des activités de 'trading'... mais le titre subit des prises de bénéfices et rechute de -2%.



Une bonne partie de l'amélioration du bénéfice résulte d'un taux d'imposition tombé de 61% à 17,2% au T1 2018.

Sur le marché des changes, l'euro conolide de -0,3% face au dollar à 1,2350, alors que le baril de Brent s'effrite désormais de -0,4% à 71$.



Enfin, au chapitre microéconomique, AXA (+1,1%) poursuit sa hausse ultra-régulière amorcée le 28 mars et franchit les 23E; Airbus (+3%) est soutenu par la hausse du $; le titre Casino avance d'environ 1,3% en dépit de l'annonce avant Bourse d'un chiffre d'affaires de 8,9 milliards euros au titre du premier trimestre 2018, en recul de 3,8% au total en rythme annuel. Hors effets essence et calendaire, la croissance des ventes ressort en revanche à 3,1% en organique et à 1,8% en comparable.



Sanofi (+0,55%) a de son côté rapporté être entré en négociations exclusives avec Advent en vue de lui céder Zentiva, son activité génériques européenne, pour un montant de 1,9 milliard d'euros, sur la base d'une offre d'Advent ferme, irrévocable et entièrement financée.



A noter également la hausse de +1,2% de l'action Lagardère, qui a vendu au groupe Czech Media Invest ses actifs radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie, actifs représentant un chiffre d'affaires annuel 2017 d'environ 56 millions d'euros.





