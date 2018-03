CAC40 : au contact des 5.250, W-Street sans entrain à +0,2%

15/03/2018 | 14:45

La Bourse de Paris conserve une avance de +0,3% à 5.248Pts après la publication de plusieurs indicateurs américains.



Difficile de se faire une opinion puisque l'indice 'Empire State' de la FED (activité manufacturière) grimpe de +7,5Pts à 22,5 au mois de mars tandis que celui de la région voisine de Philadelphie se contracte de -3,5Pts à 22,3.

L'indice des prix à l'importation est mauvais, avec une hausse de +0,4% en février, le double de ce que le consensus anticipait.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -4.000 à 226.000.

Wall Street rouvre en hausse, le Dow Jones reprend +0,3%, le Nasdaq grappille +0,1%.



En Europe, les ventes d'automobiles ont progressé de 4,3% en février, selon l'ACEA, avec 1.125 400 nouvelles immatriculations (meilleur score depuis 2008) avec une croissance de +13% en Espagne, de +7,4% en Allemagne, de +4,3% en France, à contrario 11ème mois consécutif de décroissance au Royaume Uni et baisse de 1,4% en Italie.



L'Euro-Stoxx50 se cale au contact des 3.400Pts (+0,2 à +0,3%), dans des volumes assez creux (les acheteurs sont peu présents), ce qui n'augure rien de bon à en croire les spécialistes à la veille de la séance des 'quatre sorcières'.

A Paris, la zone des 5.300 points semble faire office de plafond de verre depuis maintenant un mois.



'L'inquiétude des marchés reste palpable', estime intervenant faisant allusion à la multiplication des limogeages au sein de l'administration. 'Leurs craintes ne semblent pas apaisées par la désignation de Larry Kudlow, un présentateur de la chaîne de télévision CNBC et ancien fonctionnaire de l'administration Reagan partisan du libre-échange, en tant que conseiller économique du président Trump en remplacement de Gary Cohn', ajoute l'opérateur.



Sur le Forex, le Dollar reprend +0,3% comme la veille à 1,2340/E, le baril de Brent reculant dans des proportions comparables à 65,15 dollars.



Enfin, s'agissant des valeurs, le titre Korian engrange 1,4% au lendemain de l'annonce, en marge de comptes annuels en amélioration, d'une révision à la hausse des objectifs de marge d'Ebitda à 14,3% pour 2019 et à près de 15% à horizon 2021.



Evolutions divergentes dans la santé animale: Virbac chute de-10% suite à une légère perte nette de 2,6MnsE en 2017, contre un bénéfice de 34,6 millions d'euros en 2016, en raison d'une dépréciation exceptionnelle liée à la réforme fiscale américaine, à l'inverse, Vetoquinol grimpe de 2,5% dans le sillage d'une amélioration de la rentabilité en 2017.



Le spécialiste de la santé animale a en effet enregistré une croissance de 25,2% de son bénéfice net part du groupe l'an passé à 34,8 millions d'euros ainsi qu'une augmentation de 9,4% de son bénéfice opérationnel courant à 46 millions.



Bourbon décroche de -12% (nouveau plancher à 5,85E), les investisseurs sanctionnant la publication de comptes annuels marqués par une lourde perte de 576,3 millions d'euros, en sus d'une chute de 34,1% de l'Ebitdar. Aux prises avec un environnement particulièrement défavorable, le groupe a fait une croix sur le dividende annuel.







