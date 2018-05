CAC40 : biais positif avant l'ouverture

21/05/2018 | 08:21

Après un recul de plus de 0,1% à 5614,5 points vendredi, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0,3% vers 5630 points au vu des futures en ce lundi de Pentecôte, aidé par la volonté affichée des Etats-Unis et de la Chine d'éviter une guerre commerciale.



Cette semaine seront publiées des données comme le taux de chômage en France, les ventes de logements et les commandes de biens durables aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires allemand.



Dans l'actualité des valeurs, Engie a annoncé vendredi soir que son assemblée générale a nommé Jean-Pierre Clamadieu président par le conseil d'administration, succédant à Gérard Mestrallet qui a devenu président d'honneur.



CGG a annoncé que l'homologation de son plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2017 a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, saisie par un groupe de porteurs d'OCEANEs.



Oxatis a annoncé que l'option de surallocation a été exercée à près de 73% dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth, ce qui a donné lieu à l'émission de 116.838 actions nouvelles supplémentaires.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.