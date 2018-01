CAC40 : de retour sous 5.500, $ en repli avant discours Trump

30/01/2018 | 15:05

La Bourse de Paris accroît son repli et le CAC40 bascule sous les 5.500Pts (-0,5% à 5.491) malgré des chiffres encourageant concernant le PIB de l'Eurozone qui ressort en hausse de +0,6% au quatrième trimestre en première estimation du PIB (soit +2,7% sur 12 mois).



La croissance du PIB français atteint 1,9% en 2017 grâce à un quatrième trimestre dynamique (+0,6%, même rythme que dans la zone Euro).



L'inflation allemande pour janvier ralentit de -0,1% (la hausse de l'euro produit son effet), à +1,6% en rythme annuel, et à +1,4% en 'IPCH' (rythme harmonisé au niveau européen).

On attend maintenant l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour ce même mois de janvier... et le discours de Donald Trump sur 'l'état de l'Union'.



Dopé par la croissance sur le vieux continent, la monnaie unique se ressaisit nettement, de +0,5% à 1,2440/$, alors que le baril de WTI, une fois n'est pas coutume ne compense par le repli du $ et recule de -1% à 64,9$ sur le NYMEX.



Enfin, du côté des valeurs, les bancaires et notamment BNP-Paribas (-1,6%) et Crédit Agricole (-1,4%) pèsent sur la tendance.

Technip-FMC ferme la marche avec -2,1%

On signalera symétriquement la hausse de 2,4% du titre Diaxonhit, entouré après l'annonce d'une croissance de 55% du chiffre d'affaires annuel.



Au sein du SBF-120 Elis lâche 1,5% en dépit d'un chiffre d'affaires 2017 en augmentation de 46% (+2,4% en organique), Elior chute de -2,5% et Vallourec lâche plus de 2,7%.



Seront par ailleurs dévoilés après Bourse les chiffre d'affaires annuel de JCDecaux et de Manitou ainsi que les résultats 2017 de Kaufman & Broad.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.