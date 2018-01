CAC40 : entame de mois de février positive, nuages ignorés

22/01/2018 | 15:09

Après quelques hésitations, le CAC40 entame le mois de février du bon pied: le CAC40 engrange +0,4% à 5.540Pts, le CAC 'Global Return' inscrit un nouveau record absolu, au-delà de 14.110Pts.



Le opérateurs ne veulent prendre en compte que les points positifs et notamment l'accord de principe des délégués du SPD (par 56% contre 44%, une courte 'victoire' pour Angela Merkel) pour poursuivre les négociations en vue de la formation d'une coalition gouvernementale à Berlin.



L'impulsion semble venir une nouvelle fois de Wall Street, où trois nouveaux records absolus sont tombés ce vendredi soir (S&P500, Nasdaq, Russel-2000).

Le 'shutdown' budgétaire des administrations américaines survenu samedi matin, l'intervention militaire turque sur le territoire syrien sont superbement ignorés... et même des taux au plus haut depuis 2 ans aux Etats Unis ne parviennent pas à troubler la sérénité de Wall Street.

Le seul chiffre du jour sera le PMI de Chicago cet après-midi.



En Europe, la confiance règne avant la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, figurent au calendrier de la semaine l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, ainsi que les premières estimations de la croissance du quatrième trimestre 2017 aux Etats-Unis et au Royaume Uni.



Du coté des valeurs, Sanofi (-3,5%) annonce un accord en vertu duquel il se portera acquéreur des actions de Bioverativ à raison de 105$ par action, transaction en numéraire valorisée approximativement à 11,6Mds$.



LVMH annonce l'arrivée de Hedi Slimane comme directeur de la création artistique et de l'image de la Maison Céline dès le mois de février. Il dirigera l'ensemble des collections de la Maison qu'il étendra à la mode masculine, à la couture et aux parfums.



JCDecaux annonce que FMIDecaux, sa nouvelle co-entreprise avec First Myanmar Investment, a remporté le contrat exclusif de 20 ans du mobilier urbain publicitaire de Yangon, capitale du Myanmar dont la population dépasse 5,2 millions d'habitants.



Airbus Helicopters annonce avoir livré 409 hélicoptères et engrangé 350 commandes brutes (335 commandes nettes) en 2017, avec à la clé de solides performances commerciales sur les segments des hélicoptères lourds et 'super-medium'.



