CAC40 : figé autour de 5.490, le $ retombe sous 1,246/E

31/01/2018 | 15:14

La Bourse de Paris évolue au-dessus du support des 5.480 depuis l'ouverture mais en mode 'camisole algorithmique' avec des échanges qui s'inscrivent intégralement depuis 6 heures au sein d'un corridor 5.480/5.495, affichant une progression moyenne de +0,2% (contre +0,1% pour l'E-Stoxx50) alors que Wall Street devrait bénéficier d'un rebond technique de +0,6% à l'ouverture (et +200Pts pour le Dow Jones après -350 la veille).



'Le marché va se tourner très rapidement vers Washington où la Fed se réunit actuellement. Bien qu'aucun changement au niveau des taux ne soit attendu et qu'il n'y ait pas de conférence de presse, cette réunion revêt une importance particulière puisque ce sera la première sous la présidence de Jerome Powell', rappellent les équipes de Saxo Banque, selon lesquelles 'le communiqué de la banque centrale sera scruté de très près et devrait indiquer une transition tout en douceur avec le mandat de Yellen'.



'Les investisseurs et les économistes anticipent un premier mouvement lors de la réunion du 21 mars prochain, qui sera suivie par la première conférence de presse de M. Powell en tant que président du Fed. La probabilité d'une hausse en mars est actuellement de 76% sur le marché des futures', rapporte pour sa part Aurel BGC.



Du côté des indicateurs, le taux d'inflation annuel de la zone euro a été mesuré à 1,3% par Eurostat (estimation rapide) ce mois-ci, contre 1,4% en décembre dernier. L'office statistique de l'Union européenne a en outre fait état d'un taux de chômage corrigé des variations saisonnières de 8,7% dans la zone euro au titre du mois de novembre, stable en données séquentielles et en retrait d'un point comparativement à son niveau de décembre 2016.

En France en revanche, et malgré les soldes en janvier, l'inflation se redresse de +1,2% vers +1,4% selon l'INSEE.



L'enquête ADP sur l'emploi privé au titre du mois en cours fait ressortir une estimation, de +234.000 créations de postes contre +190.000 anticipé.



Dans l'immédiat, l'euro prend un peu plus de 0,5% face au dollar à 1,2470, alors que le baril de Brent se stabilise à 68,7, le WTI à 64,3$.



Enfin, sur le front microéconomique, le titre Manitou flambe de 8,5% au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre très supérieur aux attentes.



Leader du SRD, Sequana grimpe de son côté de 8% alors que sa filiale Arjowiggins a annoncé le projet de cession de sa filiale Arjowiggins Security, qui produit principalement du papier pour billets de banque, à Blue Motion Technologies Holding.

Lanterne rouge, CGG replonge de -5,7% vers 2,85E (le titre vient de 4E il y a une semaine.



Du côté des baisses, on notera l'érosion de 1% de l'action JCDecaux en dépit de l'annonce hier par le numéro un mondial de la communication extérieure d'une progression de 3,6% de ses revenus au dernier trimestre.





