CAC40 : gagne plus de 1% après la remontée de Wall Street

27/03/2018 | 10:44

La Bourse de Paris débute la séance en forte hausse mardi matin, inscrivant un vif rebond après quatre séances de baisse consécutives, les investisseurs saluant la spectaculaire remontée de Wall Street la veille. Le CAC40 progresse de 1,2% à 5125Pts.



La Bourse de Tokyo affichait des gains de 2,3% aujourd'hui en fin de séance dans le sillage de New York, qui a matérialisé hier sa plus forte progression en deux ans et demi (+2,8% en moyenne).



La Maison Blanche a confirmé avoir entamé des pourparlers 'constructifs' avec Pékin, ce qui signifie que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine n'aura probablement pas lieu.



'On a aussi appris que des dirigeants nord-coréens avaient effectué un déplacement en Chine, ce qui là encore est pris comme un signe d'apaisement par le marché', se félicite un opérateur.



Le redressement des marchés européens pourrait toutefois être freiné par la vigueur de l'euro, qui remonte vers 1,2450 face au dollar.



Parallèlement, l'or se hisse au-delà des 1.350 dollars l'once, ce qui pourrait signifier que des motifs d'inquiétude subsistent à l'horizon.



Du coté des valeurs, Euronext a finalisé l'acquisition l'Irish Stock Exchange, la Bourse de Dublin, après l'obtention des autorisations réglementaires. L'opération avait été annoncée le 29 novembre.



Amazon et Monoprix (groupe Casino) annoncent aujourd'hui un partenariat commercial. Ce partenariat permettra de proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue cette année.



Airbus Group a rapporté via un communiqué avoir signé un protocole d'accord avec le conglomérat vietnamien FLC Group. Celui-ci porte sur la livraison de 24 Airbus A321 NEO ('New Engine Option').



Total Energy Ventures, Hubei High Technology Investment Guiding Fund Management Co. Ltd. et Cathay Capital ont signé un protocole d'accord en vue de lancer le Cathay Smart Energy Fund, un fonds d'investissement dédié au secteur de l'énergie en Chine.



Neopost a réalisé un résultat net part du Groupe de 134 millions d'euros, en hausse de +13,2%. La marge nette ressort à 12,0% du chiffre d'affaires (contre 10,2% en 2016).



