CAC40 : hausse symbolique et nouveau record absolu du 'GR'

07/05/2018 | 15:08

Le CAC40 (+0,1%) poursuit tranquillement le mouvement haussier inauguré le 26 mars dernier : cette deuxième semaine du mois de mai sera ponctuée par deux ponts, ce qui contribue à limiter les initiatives... elle pourrait bien au final être la 7ème de hausse consécutive si le Dollar continue de gagner du terrain (il culmine à 1,1930/E ce lundi).

Quoi qu'il arrive d'ici 17H35, ce lundi 7 mai restera marqué par l'inscription d'un nouveau record historique absolu par le CAC40 'GR' (même mode de calcul que le DAX30) à 14.218 une tendance : -0,06% (5.512 points).



La saison des résultats touche désormais à sa fin et aucun indicateur économique majeur n'est prévu à l'agenda de la semaine: les opérateurs prendront connaissance ce soir de la demande de crédit à la consommation US.



Vendredi, la publication d'un rapport mensuel mitigé sur l'emploi américain (l'économie américaine n'a généré que 164.000 emplois non agricoles le mois dernier, là où le consensus en espérait 190.000, mais le taux de chômage a baissé de 0,2 point à 3,9% là où recul à 4% seulement était attendu) n'avait provoqué que peu de réaction sur les marchés. La tendance se confirme en ce début de semaine.



L'autre 'fait du jour', c'est le double record annuel du pétrole: le baril de Brent grimpe à 75,5$ à Londres, le WTI vers 70,4$ sur le NYMEX.



Au chapitre microéconomique, la plus forte baisse se retrouve sans surprise du côté d'Air France KLM. Le titre perd près de 13% de sa valeur. Rappelons que vendredi, les salariés d'Air France ont voté d'une courte tête contre la proposition du management. Jean-Marc Janaillac a, dans un contexte marqué par un grève qui impacte logiquement les résultats du groupe, dans la foulée annoncé sa démission qui prendra effet lors de l'AGM du 15 mai.



'L'issue de ce référendum soulève de nombreuses questions et ouvre une période d'incertitude', estimait ainsi, dans une note publiée ce matin, Oddo.



Notons également que les bancaires restent ce lundi matin en difficulté. Le titre Société Générale (dégradé par Morgan Stanley qui abaisse son objectif de cours de -10% à 49,3E) perd encore 0,5% quand BNP Paribas recule de 1,8%.



La première a publié la semaine dernière des comptes trimestriels marqués par un résultat net sous-jacent en baisse de 13,5% à 1,2 milliard d'euros et par un résultat brut d'exploitation sous-jacent en recul de 8,7% à 2,07 milliards.



La seconde a pour sa part annoncé un résultat net part du groupe en repli de 17,3% à 1,57 milliard d'euros et un résultat brut d'exploitation en diminution de 20,1% à 2,54 milliards (-7,3% pour les pôles opérationnels) au titre des 3 premiers mois de l'année.



Du côté des hausses, le titre Altamir (+25%) profite de l'annonce du dépôt auprès de l'AMF par Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte d'Amboise SAS, d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions ordinaires de l'entreprise.





