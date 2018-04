CAC40 : la progression de mardi se prolonge

18/04/2018 | 11:06



A l'image des autres grands indices européens, l'indice CAC40 avance de 0,5% à 5378 points en milieu de matinée, dans le sillage d'une clôture solide mardi soir à New York (+0,9% sur le Dow Jones, +1,7% sur le Nasdaq).



'Alors que le FMI a mis à jour ses prévisions de croissance et affiche sa confiance, misant sur une augmentation du PIB de 3,9% en 2018, la croissance mondiale reste positive', souligne-t-on ce matin chez Kiplink Finance.



'Pour le moment, ni les affrontements géopolitiques ni les craintes relatives à d'éventuelles tensions commerciales n'ont d'incidence négative sur l'économie mondiale', poursuit la société de gestion.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs réservent un accueil chaleureux à la publication trimestrielle de Danone (+3,7%),

mais ne réagissent guère à celle de Getlink (stable) et sanctionnent celle de Rémy Cointreau (-2,1%).



Surtout, on notera l'envolée de 30% de Direct Energie, propulsé par un accord pour le rachat par Total (+0,9%) de 74,3% du capital du distributeur d'énergie. Une OPA sera lancée dans les mêmes conditions sur le solde.



