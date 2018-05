CAC40 : le marché bien orienté ce mercredi

09/05/2018 | 11:26

La Bourse de Paris débute ce mercredi, intercalé entre deux jours fériés en France, sur une tendance légèrement à la hausse (+0,1% peu après 11 heures à 5.526 points).



Le marché ne semble pas sur-réagir à l'annonce, hier soir, par Donald Trump du retrait de l'accord conclu à Vienne en 2015 sur le programme nucléaire iranien et de nouvelles sanctions à venir à l'encontre de Téhéran. Il faut dire que cette annonce avait été largement anticipée par les marchés financiers, tant le président américain ne faisait que peu de mystère de ses intentions !



'La façon dont cette décision va affecter les exportations iraniennes et donc le marché pétrolier n'est pas encore tout à fait claire, dans la mesure où les États-Unis n'importent pas de pétrole iranien', analysaient ce matin les équipes de Danske Bank.



Côté statistiques nationales, notons que la production est restée quasi stable dans l'industrie manufacturière (+0,1%, après −0,5%) en mars 2018. Elle diminue cependant dans l'ensemble de l'industrie (−0,4% après +1,1%) après une nette baisse dans les industries extractives, énergie, eau.



Sur le marché des changes, la monnaie unique européenne faiblit légèrement face au billet vert, l'euro s'échangeant contre 1,1857 dollar (-0,1%). Le baril de Brent, pour sa part, reste bien au-dessus de la barre symbolique des 75 dollars et gagne même près d'1,3%, à 76,91 dollars.



Au chapître macroéconomique, le titre BNP Paribas regagne 1,26%, reprenant de la vigueur après des journées difficiles à la suite de la publication d'un résultat net part en repli de 17,3% à 1,57 milliard d'euros et d'un résultat brut d'exploitation en diminution de 20,1% à 2,54 milliards (-7,3% pour les pôles opérationnels) au titre des 3 premiers mois de l'année.



L'action Total prend pour sa part +1,1%. Le titre réagit bien à l'annonce, ce matin, d'un accord en vue de la cession de la filiale de Total de distribution de produits pétroliers en Haïti, comprenant un réseau de 92 stations-service et des activités de commerce de gros de carburants et de combustibles au consortium Bandari Corporation Ltd.



'Cette cession à des opérateurs locaux s'inscrit dans la stratégie d'optimisation de notre portefeuille d'actifs dans les Caraïbes', expliquait Isabelle Gaildraud, directeur Amériques de Total Marketing & Services.





