CAC40 : les pertes se creusent, les taux se tendent, $ +0,7%

02/02/2018 | 16:40

La Bourse de Paris creuse ses pertes et passe la barre des -1,5% en séance, du jamais vu depuis 6 mois. Le CAC qui s'enfonce sous 5.385 devrait combler le 'gap' des 5.347 points du 3 janvier dernier, préviennent les chartistes.



Le bilan hebdomadaire se rapproche de -3% (-2,9%) et il est assez voisin sur l'E-Stoxx50 qui lâche -1,4% (-2,4% hebdo).



La séance a également très mal commencé à Wall Street où le Dow Jones perd -300Pts (sous les 26.000) et le Nasdaq -1,1%.



Les investisseurs ne sont pas rassurés par la publication des chiffres de l'emploi US (NFP) pour le mois de janvier.

L'économie américaine a créé 200.000 emplois le mois dernier, après +160.000 en décembre (révisé de +148.000).

Le 'NFP' de janvier confirme la tendance à l'accélération des salaires : +0,3% à +2,9% en rythme annuel, le taux de chômage reste inchangé, au plancher à 4,1%.

Ceci provoque une nouvelle dégradation sur les marchés de taux : le '10 ans' US atteint 2,82% (un nouveau pic depuis mars 2014), le '30 ans' bondit au-delà des 3,00%, vers 3,05%.



Cela favorise enfin un rebond du $ de +0,7% vers 1,230 (contre 1,2520/E ce vendredi matin) qui devrait soulager la tension.



Mais pas assez pour redresser la barre, avec une perte hebdo de -2,4% qui valide un signal technique baissier: le CAC devrait combler le 'gap' des 5.347 points du 3 janvier dernier, préviennent les chartistes.



Mais le point d'orgue de la journée d'hier a été la publication des trimestriels des 'AAA', c'est-à-dire Amazon, Alphabet et Apple.



Si Amazon a encore explosé les attentes les plus optimistes (et s'envole de +5,5%), Alphabet (-5%) a été plombé par une charge exceptionnelle de trois milliards de dollars qui lui valait de chuter de 3% en cotations après-Bourse.



Quant à Apple (-2,6%), le géant technologique californien a annoncé hier un bénéfice net de 20 milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, mais rate en partie le consensus au niveau des ventes.



Sur les valeurs françaises, Sodexo (-2,2%) est pénalisé par un abaissement de sa recommandation à 'sous performer' par Morgan Stanley; ArcelorMittal cède -1,5% malgré le relèvement d'un cran sa note par Standard and Poor's, ce qui la fait sortir de la catégorie spéculative





JCDecaux (-2%) pâtit d'un abaissement de sa reco à 'sousperformer' (contre 'neutre') par Barclays; NRJ Group reste stable en dépit de la publication jeudi d'un chiffre d'affaires en retrait de 0,5% pour 2017



Viel & Cie (-3%) a annoncé un chiffre d'affaires des filiales opérationnelles de 756,6 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 1,24% à cours de change constants.

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP), géré par le groupe Edmond de Rothschild, annonce l'entrée au capital d'Elior Group, entendant accompagner le groupe de restauration en tant qu'investisseur de long terme et siéger à son conseil d'administration.



Orange Business Services annonce une acquisition dans le domaine de la e-santé avec l'acquisition d'Enovacom. Cette société est un éditeur de logiciels français dont l'activité est entièrement dédiée à la e-santé.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.