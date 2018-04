CAC40 : les taux pèsent sur la tendance, les 5400 préservés

25/04/2018 | 15:10

La consolidation se poursuit à Paris, le CAC40 cède -0,7% à 5.405 alors que la dégradation se poursuit au sein du compartiment obligataire: le rendement des T-Bonds 2028 grimpe vers 3,03% et celui de nos OAT de 0,84 vers 0,86%.

L'Euro-Stoxx50 lâche -1% vers 3.475, dans le sillage de Francfort qui affiche -1,4%... alors que Wall Street est anticipé en léger repli après -1,7% mardi soir (on se dirige vers un repli de -2% en 24H).



Pas d'indicateur notable aujourd'hui, mais le marché prendra connaissance demain outre-Atlantique du chiffre des commandes de biens durables au titre du mois clos, avant la publication vendredi de la première estimation du PIB au titre du premier trimestre ainsi que celle de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan pour avril.



En attendant, le dollar se raffermit de +0,45% à 1,2180/E, alors que le baril de WTI s'effrite de -0,4% vers 67,5$ dollars sur le NYMEX (les stocks hebdo de l'AIE seront publiés en fin d'après-midi).



La principale publication de la mi-journée concernait Boeing qui pulvérise le consensus avec un gain de 3,64$ par titre et un chiffre d'affaire de 23,8Mds$ contre 22,25 anticipé). L'avionneur relève son estimation de bénéfice annuel vers 14,3/14,5$ (contre moins de 14$ précédemment).



En france, Kering (+5,9%) écrase le CAC40 au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 27,5% en publié et de 36,8% en comparable, les ventes de Gucci explosent de +49% et celle de Balanciaga s'envolent de plus de +50%.



Le palmarès du SBF 120 est quant à lui dominé par Bic, qui grimpe de 6,5% à la suite de l'annonce d'un résultat d'exploitation normalisé de 69,6 millions au premier trimestre, soit une marge en amélioration d'un point à 16,7%. Le spécialiste des produits jetables prévoit une progression de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 1 et 3% à base comparable, les 3 catégories contribuant à la croissance, ainsi qu'une marge d'exploitation normalisée entre 17 et 18%.



STMicroelectronics (+4%) tire également son épingle du jeu sur fond là aussi d'amélioration de la marge d'exploitation au premier trimestre (+480 points de base à 12,1%) et de prévisions encourageantes au titre du trimestre en cours, à savoir une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 1,5% sur une base séquentielle, à plus ou moins 3,5 points de pourcentage, et une marge brute à environ 40%, à plus ou moins deux points de pourcentage.



Déceptions en revanche pour Dassault Systèmes (-2,1%) et Air Liquide (-1,5%) en dépit de chiffres trimestriels conformes aux attentes pour le premier et d'un recul de 3,2% des revenus pour le second au terme des 3 premiers mois de 2018 en publié (+6% à données comparables).



Plus forte baisse du SBF 120, Tarkett s'effondre pour sa part de plus de 14% au lendemain d'une publication trimestrielle très médiocre, avec notamment une chute de 42% de l'Ebitda ajusté.



Pluie de publications également aux Etats-Unis avec notamment les comptes trimestriels d'AT&T, de Ford Motor, de Goodyear, de Qualcomm et de Twitter.



