CAC40 : nouvelle correction après les surtaxes de D Trump

La Bourse de Paris poursuit son mouvement de correction vendredi en début de séance, dans le sillage de Wall Street qui a littéralement perdu pied la veille. Le CAC 40 affiche un recul de 1,8% à 5074 points.



Jeudi, l'indice phare de la Bourse de Paris avait réussi à limiter la casse en bénéficiant d'une très forte réduction de ses pertes au cours du dernier quart d'heure, passées de -2,3% à -1,4%.



D'après les analystes techniques, la cassure des 5225 et des 5210 points reste néanmoins très préoccupante et préfigure l'enclenchement d'une nouvelle vague baissière en direction des 5000 points.



La Bourse de Tokyo perdait 4,5% ce matin, alors que, la veille, le Dow Jones avait clôturé sur une perte de 2,9%, le S&P 500 de 2,5% et le Nasdaq de 2,4%.



La perspective d'une guerre commerciale entre les grandes puissances économiques mondiales a entraîné hier un brusque retour de l'aversion pour le risque sur les marchés financiers.



Après que Donald Trump a annoncé la mise en place de surtaxes sur les importations chinoises pouvant atteindre 60 milliards de dollars, Pékin est passé à la contre-offensive, s'en prenant aux exportations agricoles américaines (soja par exemple) ou d'avions de ligne. Boeing dévissait ainsi de près de 6% en fin de séance.



'Conséquence, les valeurs refuge telles que les bons du Trésor américains ou les Bunds allemands ont été largement privilégiées', notent ce matin les équipes de Danske Bank.



Le brut léger américain progresse ainsi de 0,7% au-delà de 64,70 dollars, tandis que l'euro profite lui aussi d'un courant acheteur, progressant de 0,2% à 1,2330 dollar.



Du coté des valeurs, Alstom se réjouit de l'annonce faite ce jour par Bruno Le Maire concernant la commande de 100 TGV du futur', a indiqué hier l'équipementier ferroviaire français.



AXA a annoncé hier soir avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 2 milliards d'euros à échéance 2049.



Vivendi a annoncé la démission des représentants de Vivendi au Conseil d'administration de Telecom Italia.



Les trois représentants au Conseil d'administration de Telecom Italia (TIM) proposés par Vivendi ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires.



Bolloré a annoncé un résultat net consolidé de 2 081 millions d'euros, contre 588 millions d'euros en 2016. Le résultat net part du Groupe ressort à 699 millions d'euros contre 440 millions d'euros en 2016.



Ipsen a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) avait émis un avis favorable pour Cabometyx (cabozantinib).



