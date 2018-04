CAC40 : ouverture stable en vue

18/04/2018 | 08:48

Après une progression de près de 0,8% à 5353,5 points mardi, l'indice CAC40 devrait ouvrir sur une stabilité au vu des 'futures', malgré une clôture solide la veille au soir à New York (+0,9% sur le Dow Jones).



'Les indices américains ont étendu leurs gains de lundi après un démarrage vigoureux de la saison des résultats', explique Wells Fargo Advisors, qui pointe aussi des chiffres de construction résidentielle et de production industrielle meilleurs que prévu.



Au chapitre des statistiques du jour, les opérateurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni pour le mois de mars, avant les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 1,13 milliard d'euros sur l'année 2017-18, en croissance publiée de 2,9%. En organique, les ventes ont progressé de 7,2%, grâce à une excellente dynamique au quatrième trimestre.



Imerys indique avoir engagé une réflexion stratégique sur l'avenir de sa division toiture, division leader des solutions de toiture en France, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros l'année dernière.



En marge de la présentation d'un chiffre d'affaires en repli de 9,8% pour son premier trimestre, Guerbet annonce un plan stratégique pour tirer profit des opportunités de croissance dans un contexte d'évolution de ses marchés.



