CAC40 : rebondit avec le réchauffement Etats-Unis-Chine

21/05/2018 | 10:21

Après un recul de plus de 0,1% à 5.614,5 points vendredi, le CAC40 rebondit de 0,5% à 5644 points en ce lundi de Pentecôte, aidé par la volonté affichée des Etats-Unis et de la Chine d'éviter une guerre commerciale.



'Les acteurs de marchés se réjouissent que les Etats-Unis et la Chine ont décidé de ne pas ralentir la croissance mondiale en essayant de se pénaliser mutuellement', note ainsi Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.



'Les deux superpuissances ont en effet choisi de suspendre les droits de douanes prévus et de travailler à un plan pour rééquilibrer leurs relations commerciales et réduire le risque géopolitique', rappelle le professionnel.



Cette semaine seront publiées des données comme le taux de chômage en France ou les ventes de logements et les commandes de biens durables aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires allemand.



Côté valeurs, Engie grappille 0,2% après la nomination par son assemblée générale de Jean-Pierre Clamadieu comme président du conseil d'administration, succédant à Gérard Mestrallet qui a devenu président d'honneur.



CGG avance de 0,2% après que l'homologation de son plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2017 a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, saisie par un groupe de porteurs d'OCEANEs.



