CAC40 : rechute inquiétante sous 5070, le $ retombe sous 1,24

26/03/2018 | 18:19

Si le scénario de cette séance est 'assez improbable', c'est surtout un sentiment de déception, teinté d'inquiétude qui domine à la Bourse de Paris (-0,57%) qui a pratiquement fini au plus bas du jour, mais surtout au plus bas de l'année 2018, à 5.066Pts (après un 'creux' inscrit à 5.043 en fin d'après-midi).



Ce même CAC40 avait culminé vers 5.127 en en matinée (+0,6%) et il termine sur un repli symétrique, tout comme l'Euro-Stoxx50 qui a emprunté la même pente (-0,7% à 3.278), dans le sillage du DAX30 (-0,85%).



Les places européennes ne prenaient pas plus de 0,4% vers 15H35 alors les indices US bondissaient de +2% à l'ouverture (effaçant leurs pertes de vendredi) avant de recéder quelques gains.

Peu avant la mi-séance, le Dow Jones reprend +1,3% vers 23.850, le Nasdaq +1,1%, le S&P500 +1% et le Russel-2000 +0,7% seulement.



Wall Street saluait dès 15H30 l'éloignement du spectre d'une guerre commerciale d'ampleur entre les Etats-Unis et la Chine qui avait tétanisé les marchés (l'indice CAC avait cédé 3,4% la semaine passée, le Nasdaq avait chuté de -6,5%).

Les deux parties sont résolues à 'discuter', selon Steven Mnuchin (secrétaire au Trésor) qui se déclare 'optimiste quant à la signature d'un accord commercial avec la Chine'



Côté 'macro', la France voit son déficit public s'établir à 59,3 milliards d'euros pour 2017 selon l'Insee, soit 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) après 3,4 % en 2016: la France revient dans les clous du traité de Maastricht... et malgré tout, le CAC40 rechute sous les 5.070Pts, son plancher du 9 février dernier.



Le Dollar s'est affaibli face à l'Euro, de -0,4% (il retombe sous les 1,2400/E) et le pétrole consolide de -0,6%, le WTI retombe au contact des 65$, l'Or progresse en revanche de +0,35% vers 1.354 preuve que les tensions ne sont pas complètement retombées (le VIX se détend de -3%, mais demeure mal orienté à moyen terme, au-dessus des 24).



Du coté des valeurs, Bouygues Construction et Colas annoncent l'acquisition de Alpiq Engineering Services, acteur suisse majeur de l'énergie, des services industriels et des infrastructures ferroviaires.



Sichuan Services Aero Engine Maintenance Company (SSAMC), société commune entre Air China et CFM International (filiale de Safran), a inauguré de nouvelles installations d'une superficie de 43 880 m2. Ces installations permettent de porter les capacités de maintenance, réparation et révision de moteurs CFM56 et LEAP à 300 unités par an.



Alstom annonce la signature de quatre contrats, d'un montant global de près de 330 millions d'euros, auprès de Trenitalia, l'opérateur ferroviaire italien. Ces contrats portent sur la fourniture de 54 trains régionaux Coradia Stream.



Givaudan annonce avoir signé ce jour un contrat en vue de l'acquisition de 40,5% du capital de Naturex, leader mondial des ingrédients naturels issus des plantes, au prix unitaire de 135E par action (soit une prime de +42%).

L'autre vedette du jour au sein du SRD, c'est Virbac (+5,2%) qui bénéficie enfin d'une vague de rachat à bon compte.

Nouvelles attaques contre le groupe de service pétrolier Bourbon (-6,1%) qui enfonce un nouveau plancher annuel, à 5,07E (contre 8,7E fin janvier).



