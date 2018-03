CAC40 : retombe sous les 5100, PIB US T4 2017 rehaussé à 2,9%

28/03/2018 | 14:48

La Bourse de Paris réduit de moitié ses pertes, et même à un peu moins de -0,5%, vers 5.088Pts, après avoir reculé jusque vers un nouveau plancher de 5.038Pts (environ -1,4%).



Ce pullback sous 5.050 découle du nouvel accès de déprime de Wall Street hier soir, provenant cette fois du secteur technologique (le Nasdaq-100 a replongé de -3%).



Dans un tel climat de défiance, l'enclenchement d'une nouvelle vague de baisse en direction des 5000 points reste d'actualité, estiment certains chartistes. Selon eux, le CAC pourrait même s'en aller corriger jusque vers 4625, voire 4500 points.

L'Euro-Stoxx50 limite également son repli à -0,3% à 1 heure de la reprise des cotations à Wall Street (qui s'avèrent très indécises).



Le PIB américain (4ème trimestre 2017) a été revisé à +2,9% contre +2,5% et les stocks des grossistes US ont gonflé de +1,1% en février: peu de réactions de la part des marchés qui guettent surtout des informations concernant les pourparlers sino-américains.



Les indices américains ont tous fini sur de lourdes pertes hier. Le Dow Jones - qui gagnait encore 0,9% à la mi-séance - replongeait de 1,5% en fin de séance, tandis que le Nasdaq Composite dévissait de 2,9% au final.



L'inquiétude a resurgi du côté des 'GAFA', avec des pertes de 4,5% pour Alphabet et surtout 4,9% pour Facebook... sans oublier Tesla avec -8,2%.



'Les valeurs de la technologie ont plongé suite à des informations évoquant un blocage des investissements chinois dans les entreprise high-tech américaines', explique un trader.



D'après Bloomberg, l'administration Trump réfléchirait à toute une série de mesures restrictives visant à empêcher ce qu'elle considère comme un pillage par la Chine de la propriété intellectuelle américaine.



L'aversion au risque se traduit par une nette détente des taux: le rendement de l'emprunt d'Etat allemand (Bund) à 10 ans, valeur refuge de la zone euro, se détend d'un point à 0,49%.



Le dollar fait preuve de fermeté et s'échange autour de 1,24 pour un euro, tandis que le baril de pétrole brut léger américain cède 0,2% à 64,6 dollars.



Du coté des valeurs, Thales et Gemalto ont annoncé le lancement de l'offre publique d'achat recommandée en numéraire portant sur l'intégralité des actions Gemalto au prix de 51,00 E par action (coupon attaché).



Danone a cédé un total de 24 600 000 actions de Yakult Honsha Co. pour un montant global de 175 milliards de yens, soit environ 1,3 milliard d'euros. Ce chiffre correspond à un multiple de 39 fois le résultat net de Yakult en 2017.

La société de portefeuille Eurazeo annonce ce matin, via Eurazeo Patrimoine, la finalisation de l'acquisition de C2S, le huitième opérateur de cliniques privées en France.



Dassault Aviation annonce que la levée d'une option de 12 Rafale par le Qatar est entrée en vigueur hier.



VietJet Air et Safran Aircraft Engines ont signé un Memorandum of Understanding (MoU) qui vise à renforcer le partenariat stratégique entre les deux sociétés.





