CAC40 : s'enfonce (-0,5%), W-Street bascule après Tillerson

13/03/2018 | 16:45

Les pertes se creusent, le CAC40 cède désormais plus de 0,5% vers 5.250Pts et l'Euro-Stoxx50 chute de -0,7% vers 3.404, dans le sillage de Francfort qui perd -1,1%.



Les marchés affichaient une relative sérénité avant la publication de l'inflation américaine (elle s'avère conforme aux attentes): ceci devait constituer le point d'orgue de cette journée, mais le véritable 'market mover' (négatif) provient de la Maison Blanche puisque Donald Trump limoge Rex Tillerson, son secrétaire d'état aux affaire étrangère, à peine une semaine après Gary Cohn mercredi dernier.



Donald Trump nomme Mike Pompeo, le patron de la CIA, en remplacement... et c'est un partisan de la ligne dure et de la non-coopération avec l'Iran.



Les marchés ont bien accueilli l'inflation, mais plutôt mal le jeu de chaises musicales à la tête du Département d'état.



Quelques minutes auparavant, le Département du Travail a fait état -comme attendu en consensus- d'une progression de 0,2% de l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis en rythme séquentiel le mois dernier, après une augmentation de 0,5% en janvier (soit +2,2% contre +2,1% en rythme annuel en janvier).

En excluant les prix habituellement volatils de l'énergie et des produits alimentaires, l'inflation sous-jacente américaine s'est aussi établie à +0,2% le mois dernier, conformément aux attentes des économistes et après +0,3% en estimation initiale (soit +1,8% en rythme annuel, taux inchangé).



Les marchés obligataires ont enregistré une légère embellie (-3Pts de base sur le '10 asn' à 2,865%) dont les marchés n'ont pu profiter que quelques secondes avant de rechuter

A Wall Street, les turbulences politiques n'affectent pas trop les indices, le Dow Jones grappille même 0,1%, le S&P500 reste stable.

Nouveau zénith pour le Nasdaq, au-delà de 7.620Pts avant de rechuter de -0,4% vers 7.570 alors que le blocage du rachat de Qualcomm par le Singapourien Broadcom (ex-Avago) par Donald Trump envoie un mauvais signal au marché, même si le prétexte de 'préservation de la sécurité nationale' semble recevable.



L'Euro se renforce nettement (+0,35%) face au dollar à 1,2380, tandis que le baril de WTI s'adjuge un peu moins de 1% à 62$.



Enfin, au chapitre des valeurs, Iliad, qui décroche de -9,2%, accuse la plus forte baisse du SBF 120 consécutivement à l'annonce d'un recul de la rentabilité dans le fixe l'an passé. La maison-mère de Free a tout de même fait état ce matin d'un résultat net récurrent du groupe de 19,3% à 480,3 millions d'euros ainsi que d'un résultat opérationnel courant en hausse de 15,8% à 862 millions.



Lanterne rouge de l'indice vedette, Veolia Environnement se replie pour sa part de 2,6% alors que, selon Bloomberg, le fonds souverain du Qatar, ci-devant détenteur d'une participation de 4,6%, est sorti du capital.



