CAC40 : sans réaction face aux chiffres décevants emploi US

La Bourse de Paris (-0,2% à 5.265) accueille presque avec soulagement des chiffres de l'emploi US à des années lumières des anticipations.



Le rapport mensuel de l'emploi américain (NFP) traduit pourtant un brutal coup de frein en matière de créations d'emplois avec +103.000 nouveaux jobs en mars (plus faible augmentation depuis l'automne dernier) alors que le consensus tournait autour de +180.000.

Il y a toujours le phénomène du verre à moitié plein ou à moitié vide: chute spectaculaire des embauches après +326.000 de février (révisé de +313), le chiffre de janvier étant révisé de -63.000 à +176.000.



Ou alors, on, se réjouit que les États-Unis créent en moyenne +202.000 emplois par mois au premier trimestre (un tout petit peu plus que 2017 et 2016).

Le taux de chômage s'est maintenu à son niveau le plus bas depuis 17 ans, soit 4,1%, et la FED a estimé qu'il devrait encore baisser dans les mois à venir.



En ce qui concerne les salaires horaires, ils affichent +8 cents, ou 0,3%, à 26,82 $: la hausse sur 12 mois accélère légèrement, passant de 2,6% à 2,7% (contre +2% par an en moyenne depuis 2009).

'Le salaire horaire moyen reste l'indicateur-clef de la publication du BLS, les investisseurs seront sensibles au risque de développement de tensions salariales', selon Aurel BGC.



La sérénité des marchés peut surprendre alors que le président américain a décidé jeudi soir de dévoiler un nouveau train de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, représentant quelque 100 milliards de dollars d'importations.

Après mûre réflexion, les investisseurs semblent convaincus que le risque de guerre commerciale ouverte avec la Chine est inversement proportionnel à la virulence des propos de Donald Trump.



De l'autre côté du Rhin, la production industrielle s'est contractée de 1,6% en février selon des données ajustées de Destatis, après une hausse de 0,1% le mois précédent (-0,1% en estimation initiale) et contre une nouvelle progression de 0,2% anticipée par les économistes.



Sur le marché des changes, l'euro grappille +0,2% face au dollar à 1,2256, alors que le baril de Brent s'effrite de 0,2% à 68,2 dollars.



Enfin, au chapitre microéconomique, Vallourec (+0,3%) a annoncé ce vendredi de nouveaux contrats de 3 ans avec Petrobras pour lui fournir des tubes OCTG sans soudure premium, associant des nuances d'acier premium et des connexions à la pointe des dernières technologies, ainsi que des services spécialisés.



A la suite des négociations annoncées le 3 avril dernier, Wavestone (+0,9%) a pour sa part officialisé l'acquisition de Xceed Group, cabinet de conseil britannique spécialisé dans la transformation IT, qui intervient principalement auprès des grands acteurs des services financiers.





