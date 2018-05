CAC40 : se stabilise, la tendance demure globalement positive

22/05/2018 | 15:08

La Bourse de Paris (+0,00%) est complètement à l'arrêt ce mardi, dans un contexte européen plutôt positif, mais c'est dû à 'l'effet rattrapage' de la hausse de Francfort et Amsterdam.

Wall Street a retrouvé du momentum haussier lundi, grâce à l'éloignement du spectre d'une guerre commerciale sino-américaine: les écarts sur les principaux indices US s'étageant entre +1,2% sur le Dow Jones (Boeing fait la différence avec +3,6%), +0,7% sur le S&P500 et +0,5% sur le Nasdaq.

A noter que le baril de pétrole bat un nouveau record annuel à 80$ sur le 'Brent' et 72,5$ sur le 'WXTI'.



Mais pour nombre d'investisseurs, ce lundi 21 mai demeurera une date historique puisque le Russel-2000 a battu un 4ème record absolu consécutif avec un gain confortable de +0,67%, à 1.637,4Pts.

Si le CAC40 parvenait à grappiller 0,3% d'ici la clôture, le CAC40 'GR' inscrirait un 9ème record absolu consécutif... rien n'est perdu !



'Ce week-end, le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a indiqué que les Etats-Unis et la Chine mettraient la guerre commerciale en suspens', note Wells Fargo Advisors, pointant l'engagement de Pékin à aider à une réduction du déficit commercial américain.



Sur le front des valeurs, Crédit Agricole (+3%) est leader du CAC grâce à l'annonce une décision favorable de la Cour administrative d'appel de Versailles dans le contentieux l'opposant aux services fiscaux qui, en 2012, avaient contesté la déductibilité d'une charge supportée à l'occasion de la cession de la banque grecque Emporiki.

Bouygues partage le podium avec +3% alors que les rumeurs de consolidation du secteur des opérateurs relancent les spéculations sur les cibles potentielles (Bouygues et SFR).

Sanofi annonce que le New England Journal of Medicine publie les résultats positifs des deux essais cliniques de phase III, montrant que Dupixent (dupilumab) améliore l'asthme modéré à sévère.



Ipsen fait part du lancement d'une opération d'actionnariat salarié, opération qui sera déployée dans 21 pays et visant à associer les collaborateurs au développement et à la performance du laboratoire pharmaceutique.



Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs Abeo indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 187,9 millions d'euros en hausse de 12,4% (+2,8% en organique) sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



Bryan Garnier maintient sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 100 euros sur Alten, après une rencontre investisseurs avec le directeur financier Bruno Benoliel la semaine dernière.



Le changement de nom d'Europcar Groupe, devenu Europcar Mobility Group, est officiel, quelques jours après sa validation par l'assemblée générale mixte des actionnaires.





