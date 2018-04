CAC40 : séance complètement linéaire, repli W-Street ignoré

18/04/2018 | 16:40

Wall Street a rouvert en léger repli (-0,2 à -0,3% pour les principaux indices US) mais rien ne bouge en Europe ou cette petite respiration des marchés US était anticipée.

L'indice CAC40 progresse toujours de +0,2 à +0,3% et la volatilité reste largement absente.

Le CAC40 qui oscille autour de 5.365 depuis plusieurs heures peine à déborder la résistance des 5.370.

L'Euro-Stoxx50 en revanche se positionne un peu au-dessus de la résistance des 3.475Pts, avec +0,2% mais le repli de Francfort (-0,3%) l'empêche de franchir l'obstacle de façon convaincante.



'Alors que le FMI a mis à jour ses prévisions de croissance et affiche sa confiance, misant sur une augmentation du PIB de 3,9% en 2018, la croissance mondiale reste positive', souligne-t-on ce matin chez Kiplink Finance.



'Pour le moment, ni les affrontements géopolitiques ni les craintes relatives à d'éventuelles tensions commerciales n'ont d'incidence négative sur l'économie mondiale', poursuit la société de gestion.



Parmi les 'market movers' de ce début de saison des trimestriels, les résultats de Morgan Stanley étaient très attendus, et ils sont-comme beaucoup de ses consoeurs bancaires- ' meilleurs que prévu ', grâce en premier lieu à la réforme fiscale ainsi qu'au dynamisme de son activité de courtage, dopée par le retour de la volatilité depuis fin janvier. Le bénéfice net explose de +34% à 1,63Mds$, soit 1,45 dollar par action contre 1,25$ anticipé. Le chiffre d'affaire bondi de +14% à 11,1Mds$, soit 8% de plus que prévu.

Les activités de courtage ont bondi de +26% grâce essentiellement aux actions.



Dans l'actualité des valeurs tricolores, les opérateurs réservent un accueil chaleureux à la publication trimestrielle de Danone (+2%, un peu moins 'bullish' que ce matin), mais c'est compensé par le repli de Michelin (-2,7%) et l'Oréal (-1,6%).



Surtout, on notera l'envolée de 30% de Direct Energie, propulsé par un accord pour le rachat par Total (+1,5%) de 74,3% du capital du distributeur d'énergie pour 1,4MdsE. Une OPA sera lancée dans les mêmes conditions sur le solde, soit un coût d'acquisition total de 1,9MdsE, pour 2,6 millions de clients supplémentaires (Total en compte 1,4Mn) et une capacité de production additionnelle de 1,35 Gigawatt.





