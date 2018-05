CAC40 : termine dans le rouge,7ème séance de hausse à WStreet

11/05/2018 | 17:49

La Bourse de Paris termine la séance en légère baisse à 5.541,94 points (-0,07%). Wall Street poursuit sa série gagnante et aligne une septième séance consécutive de hausse, portée par une inflation jugée modeste et malgré un climat géopolitique tendu.



Le Dow Jones avance de 0,3% à 24.815 points, tandis que le Nasdaq est stable à 6962 points. Le S&P 500 progresse lui de 0,2% à 2729 points.



Les marchés n'ont en tout cas pas vraiment cillé face aux frappes d'Israël contres des bases iraniennes situées en Syrie, ni même à l'annonce d'une rencontre prochaine entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.



'L'indice CAC 40 continue de flotter non loin des 5500 points. A défaut de trouver ce second souffle permettant de venir tester les plus hauts annuels proches des 5580 points, l'indice parisien résiste bien aux vents contraires notamment dans le domaine politique et géopolitique. Le risque iranien et plus récemment le retour du risque politique en Italie n'ont pas fait trembler les indices qui montrent beaucoup de complaisance ces derniers temps aux différents facteurs négatifs qui pourraient les impacter', relevait, dans une note parue ce matin, Saxo Banque.



Du coté des statistiques, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% le mois dernier, selon le Département du Travail, après une baisse de 0,2% en mars, et alors que le consensus attendait une hausse de 0,5% le mois dernier. En excluant les produits pétroliers, ils se sont accrus de 0,2% en avril, après une hausse de 0,1% le mois précédent.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan ('UMich') reste inchangé à 98,8 en estimation préliminaire ce mois-ci, là où les économistes l'anticipaient en moyenne en légère baisse à 98,3.



Sur le marché des changes, la monnaie unique européenne est en légère hausse de 0,1% face au billet vert, l'euro s'échangeant contre 1,1940 dollar. Le baril de Brent, pour sa part, reste au-dessus de la barre symbolique des 77 dollars, même s'il perd 0,1%, à 77,50 dollars.



Niveau macroéconomique, notons la belle performance d'Arcelormittal qui gagne près de +2%. Le titre réagit bien à la publication de résultats au-dessus des attentes des économistes.



ArcelorMittal a en effet publié, au titre du premier trimestre 2018, un bénéfice net part du groupe en croissance de 19% à près de 1,2 milliard de dollars, soit 1,17 dollar par action, un BPA supérieur de neuf cents à l'estimation moyenne des analystes.



L'EBITDA du géant de la sidérurgie s'est par ailleurs accru de 12,6% à un peu plus de 2,5 milliards de dollars, dépassant ainsi un consensus de l'ordre de 2,3 milliards, pour un chiffre d'affaires en hausse de 19% à près de 19,2 milliards de dollars.



Saint-Gobain est à la hausse également, avec une action valorisée de +2,6%. La Bourse salue la fin du litige avec Sika, qui opposait les deux groupes depuis 2014.



