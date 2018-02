CAC40 : une bonne séance malgré taux en hausse et VIX à 20,5

20/02/2018 | 18:10

La Bourse de Paris termine bien la séance, près de ses plus hauts du jour (+0,65% à 5.290): les gains ont doublé peu après l'ouverture de Wall Street et le CAC40 récupère l'intégralité du terrain perdu la veille.



L'euro-Stoxx50 parvient également à regagner +0,8% à 3.436) alors que le Nasdaq s'inscrit dans le vert (+0,5% dans le sillage d'Apple) tandis que le S&P500 revient à l'équilibre (malgré un 'VIX' qui prend 5% à 20,5).

Les opérateurs relativisent le recul du Dow Jones (-0,4%) du fait du plongeon en solo du titre Wal Mart (-10%, sous 94,5$, après la publication de trimestriels qui déçoivent les attentes, notamment au niveau des ventes en ligne).



Bonne surprise ce matin en Europe avec l'indice ZEW qui évalue le sentiment économique des investisseurs allemands au titre du mois en cours. Le ZEW recule un peu en février (vers 17,8) mais moins que prévu (16,5 points après +20,4 en jenvier).



Le ZEW ne soutien pas l'euro qui consolide de près de 0,5% face au dollar à 1,2345, alors que le baril de WTI lâche -1,2% environ à 61,65$.



A noter que le rendement des Bunds a atteint en séance 0,76% et celui des OAT 1,03% tandis que le rendement du '2 ans' US se tend vers 2,23% et celui du '10 ans' vers 2,92% alors que le Trésor US va procéder à une émission record de 179Mds$ de T-Notes et T-Bonds (maturités multiples de 3 mois à 2 ans).



En matière microéconomique, Edenred (+6,5%), leader du SBF 120, a le vent en poupe après la publication de comptes annuels de grande qualité, avec notamment un bond de 37% du bénéfice net à 247 millions d'euros et un Ebit record de 437 millions (+13,1% en données comparables), en sus d'une confirmation des objectifs à moyen terme.



Son premier poursuivant est Korian (+5,8%) et Sopra Steria prend 4,7%, entouré après les relèvements d'objectifs de cours d'Oddo et de Bryan Garnier.



Vicat (+4,2%) s'apprécie sur fond de résultats 2017 bien accueillis par le marché.



A noter le 'come back' de DBV Technologies, lanterne rouge de l'indice ce matin avec -9% à 36,5E et qui revient à -0,3% à 40,7E après l'annonce d'un net recul de sa position de trésorerie à 137,9 millions d'euros au 31 décembre dernier, comparée à 256,5 millions à la même date un an auparavant.





