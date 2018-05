CAC40 : vers de nouveaux sommets, porté par le $ à 1,177/E

16/05/2018 | 15:09

Le CAC40 (+0,2%) repart à l'assaut des sommets annuels (5.567), le CAC40 'GR' aligne un 6ème record absolu consécutif (14.388) après une matinée prudente.

Les acheteurs viennent de se réveiller à 14H30 avec la publication de chiffres US pourtant pas très bons: les mises en chantier ont chuté de -3,7% en avril, les permis de construire reculent de -1,8% (à 1,35 millions en rythme annuel).

Sur le marché des changes, le dollar (+0,6% face à l'Euro) ignore la faiblesse du secteur immobilier US et accentue son avance à 1,1770/E: il reste porté par des statistiques économiques qui renforcent globalement le scénario d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine au mois de juin.



Parallèlement, de fortes tensions se matérialisent sur l'ensemble de la courbe des taux aux États-Unis, avec notamment des Treasuries à 10 ans qui pointent désormais à 3,09%.



'Une ébauche de l'accord du 14 Mai entre les deux parties antisystème italiens (le Mouvement 5 étoiles et la Ligue) a fuité et son contenu semble confirmer que l'Italie pourrait devenir un sérieux problème pour les marchés financiers et l'Euro si un gouvernement populiste s'emparait du pouvoir', ajoute Saxo Banque ce matin.



'Si l'Italie devient le nouveau risque pour les marchés, les investisseurs vont se tourner vers les valeurs refuge et donc le dollar', complète l'analyste.



Peu avant 11 heures, l'euro s'affichait en tout cas à 1,1836 dollar, en très légère baisse. Le baril de Brent évoluait pour sa part en baisse (-0,3%), à 77,89 dollars.



Sur le plan microéconomique, le marché réagit positivement aux résultats publiés par Alstom au titre de l'exercice fiscal 2017-18. Le titre gagne plus de 5% vers 15H.



Alstom a publié ce matin un résultat net part du groupe de 475 millions d'euros au titre de l'exercice fiscal 2017-18, contre 289 millions l'année précédente, et une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,7 point à 6,5%. Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transports ferroviaires a atteint huit milliards d'euros (+10% à périmètre et taux de change constants).



Elior s'affiche pour sa part en très nette baisse, à -18,5% à 12,6E. Le groupe a annoncé ce matin réviser ses perspectives annuelles avec désormais une croissance organique proche de 3%, une marge d'Ebitda retraité entre 7,5% et 7,8%, et un résultat net par action ajusté en baisse par rapport à 2016-17.



Le groupe de services de restauration anticipait précédemment une croissance organique d'au moins 3%, un taux de marge d'Ebitda retraité stable à périmètre et change constants, ainsi qu'un résultat net par action en légère progression.







