CAC40 : vers des prises de bénéfices

22/05/2018 | 08:21

Les futures sur le CAC40 présagent d'un repli de 0,2% vers 5623 points, de possibles prises de bénéfices au lendemain d'un gain de 0,4% à 5637,5 points grâce à l'éloignement du spectre d'une guerre commerciale sino-américaine.



'Ce week-end, le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a indiqué que les Etats-Unis et la Chine mettraient la guerre commerciale en suspens', note Wells Fargo Advisors, pointant l'engagement de Pékin à aider à une réduction du déficit commercial américain.



Sur le front des valeurs, Sanofi annonce que le New England Journal of Medicine publie les résultats positifs des deux essais cliniques de phase III, montrant que Dupixent (dupilumab) améliore l'asthme modéré à sévère.



Ipsen fait part du lancement d'une opération d'actionnariat salarié, opération qui sera déployée dans 21 pays et visant à associer les collaborateurs au développement et à la performance du laboratoire pharmaceutique.



Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs Abeo indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 187,9 millions d'euros en hausse de 12,4% (+2,8% en organique) sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



