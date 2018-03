CBT Pharmaceuticals va faire croître le pipeline en immuno-oncologie par un contrat de licence portant sur l'anticorps CTLA-4 de CrownBio

SAN DIEGO, le 23 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, filiale en propriété exclusive de Crown Bioscience International (TWSE : symbole boursier 6554) et société internationale de services de découverte et de développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de licence stratégique avec CBT Pharmaceuticals (ci-après « CBT »), une entreprise de biopharmacie innovante basée aux Etats-Unis et en Chine qui s'est engagée à devenir un chef de file de la découverte et du développement de polythérapies en oncologie.

Le contrat confère à CBT des droits exclusifs de développement et de commercialisation dans le monde entier sur un nouvel anticorps monoclonal humain recombinant qui cible un épitope différencié sur la molécule d'antigène 4 associé au lymphocyte T cytotoxique (CTLA-4). En se liant à CTLA-4, cet anticorps bloque l'interaction de CTLA-4 avec ses ligands CD80/CD86, permettant ainsi aux lymphocytes T cytotoxiques de fonctionner activement.

En vertu des termes de ce contrat de licence mondial, CBT peut accéder à un troisième inhibiteur de points de contrôle pour compléter le pipeline d'inhibiteurs PD-1 et PD-L1 actuellement disponibles en immuno-oncologie. CrownBio est éligible à la perception de futurs paiements d'étape en fonction de l'avancement potentiel du développement, du franchissement de jalons réglementaires et des ventes, lesquels dépasseront 47 millions de dollars. CrownBio percevra également des redevances sur le chiffre d'affaires net. Une fois la part consacrée à la monothérapie de phase 1 qui est recommandée dans l'essai de phase 1/2 achevée, la combinaison avec d'autres thérapies complémentaires du portefeuille d'immuno-oncologie et de thérapies ciblées de CBT sera lancée.

« Cette acquisition auprès de CrownBio représente un autre pilier de notre stratégie qui consiste à développer un portefeuille de programmes en association avec notre pipeline en immuno-oncologie et de thérapies ciblées qui, selon nous, aboutiront à un bénéfice clinique et un impact durables et significatifs en matière de survie au cancer avec une diversité de tumeurs malignes et sur une plus grande proportion de patients atteints de cette maladie », a déclaré Sanjeev Redkar, PhD, Président et Directeur Général de CBT. Il poursuit : « L'actif CTLA-4 coïncide parfaitement avec nos études cliniques en cours ; nous espérons également faire progresser trois autres essais sur des agents uniques et deux essais cliniques de combinaison qui devraient entrer en phase clinique d'ici fin 2018 ».

Tillman Pearce, MD et Directeur médical par intérim, ajoute : « L'actif CTLA-4 a démontré une capacité de liaison plus solide et sa performance dans des modèles non cliniques se compare de manière tout à fait avantageuse au CTLA-4 commercialisé, ce qui peut permettre une différenciation au stade clinique ».

Le Dr. Jean Pierre Wery, PDG de CrownBio, s'est exprimé en ces termes : « CrownBio met à la disposition de ses clients et partenaires de la biopharmacie sa plateforme scientifique pour faire avancer la mise sur le marché de médicaments qui cherchent à améliorer les solutions de traitement pour les patients. Cela passe par la concession sous licence stratégique d'anticorps propriétaires. Nous sommes ravis de soutenir le pipeline en immuno-oncologie innovant de CBT, en octroyant à cette dernière une licence sur notre anticorps monoclonal humain recombinant, CTLA-4 ».

À propos de CBT Pharmaceuticals, Inc.

CBT Pharmaceuticals, Inc. est une entreprise biopharmaceutique innovante qui s'est engagée à devenir un chef de file mondial de la découverte et du développement de polythérapies en oncologie, en se concentrant sur les thérapies qui mobilisent le système immunitaire et en ciblant des voies de signalement moléculaires spécifiques pour dompter le cancer. L'acquisition de CTLA-4 vient compléter le pipeline existant de la société qui compte quatre actifs au stade du développement. CBT possède deux nouveaux anticorps monoclonaux humanisés : CBT-501 qui cible le récepteur membranaire de mort programmée-1(Programmed Death-1 ou PD-1) des cellules immunes et le ligand de la protéine PD1 (PD-L1) (CBT-502) qui restaure le système immunitaire du corps afin de reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Par ailleurs, CBT-101 est un inhibiteur actif par voie orale de c-MET qui cible la voie de transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) ; quant à CBT-102, il s'agit d'un inhibiteur de kinase multicible par voie orale qui cible les voies de signalement de croissance non maîtrisée. CBT est une entreprise créée en 2016.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cbtpharma.com et nous suivre sur Twitter @CBTpharma.

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience est une société internationale spécialisée dans les solutions de découverte et développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie, ainsi que sur les maladies inflammatoires, cardio-vasculaires et métaboliques. Grâce à un large éventail de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet aux clients de proposer des candidats cliniques de qualité supérieure.

