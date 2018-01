CFI demande sa reprise de cotation pour demain après son acquisition par Financière Apsys

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compagnie Foncière Internationale (CFI) a demandé à Euronext Paris la reprise de cotation de son action dès le premier fixing de demain. Ce matin, Financière Apsys a annoncé avoir acquis, le 12 janvier dernier, 89,11% du capital et des droits de vote de CFI pour un prix total de 630 486 euros (soit environ 0,83 euro par action), auprès de Yellow Grafton SC, qui lui a cédé l’intégralité de sa participation au capital de CFI (soit 761 206 actions). Financière Apsys a financé cette acquisition en fonds propres.Conformément à la législation, Financière Apsys déposera auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix de 0,83 euro par action, visant la totalité des actions composant le capital de CFI qu'elle ne détient pas à ce jour. Cette offre ne sera pas suivie d'une procédure de retrait obligatoire.Apsys envisage de procéder, au cours des prochains mois, à un rapprochement par voie de fusion- absorption de CFI par Financière Apsys, avec pour objectif la cotation de Financière Apsys afin d'accélérer son plan de développement.Cette opération nécessiterait la délivrance par l'AMF d'un visa sur un prospectus. Dans le cadre de ce rapprochement, Financière Apsys serait transformée en société en commandite par actions à horizon d'un an.Le calendrier du rapprochement et les modalités financières de la fusion seront précisés ultérieurement.Suite à son acquisition par Financière Apsys, la composition du Conseil d'administration de CFI a subi des changements. Le Conseil d'administration est désormais composé de Maurice Bansay, Fabrice Bansay, Financière Apsys (représentée par Claire Vandromme) et Vanessa Fricano, ainsi que de Delphine Benchetrit, administrateur indépendant. Maurice Bansay a été nommé Président Directeur Général.