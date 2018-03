CGET Commissariat Général à : 15/03/2018 à France 6e édition du Printemps de l’Économie

Le 15 mars prochain, puis du 20 au 23 mars, auront lieu des rencontres et des échanges entre acteurs du monde économique. Rôle de l'éducation dans une économie mondialisée, inégalités des territoires et diversité des stratégies territoriales face à la mondialisation, rupture numérique et 3e révolution industrielle, impact du numérique sur l'emploi… : autant de thèmes abordés par des universitaires, économistes, représentants de collectivités et des services de l'État, journalier, etc.

Économistes, chefs d'entreprise, citoyens, politiques et institutionnels, retrouvez le programme et inscrivez-vous sur le site www.printempsdeleco.fr.