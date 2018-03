CIA-Le Sénat US demande des documents sur le rôle de Gina Haspel

WASHINGTON, 15 mars (Reuters) - La sénatrice démocrate Dianne Feinstein a demandé jeudi la mise à disposition de documents confidentiels avant l'examen par le Sénat de la nomination de Gina Haspel à la tête de la CIA.

Gina Haspel est une personnalité controversée en raison de son rôle dans les opérations clandestines et les prisons secrètes de la CIA mises en place lors de la "guerre contre le terrorisme".

"Alors que nous lançons le processus de nomination de Mme Haspel, mes collègues sénateurs et moi-même devons avoir une image claire et complète de son rôle", écrit Dianne Feinstein dans une lettre adressée à Gina Haspel et à Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA choisi mardi par Donald Trump comme nouveau secrétaire d'Etat.

Dianne Feinstein a présidé la commission du renseignement au Sénat qui a publié en 2014 un important rapport sur les activités cachées de la CIA, notamment sur les "interrogatoires poussés" qui comportaient parfois des simulations de noyade ("waterboarding").

Quelques sénateurs démocrates, tout comme l'élu républicain Rand Paul, ont déjà fait savoir qu'ils s'opposeraient à la nomination de Haspel.

En 2013, Dianne Feinstein avait tenté de s'opposer à la nomination de Gina Haspel à la tête des opérations spéciales de la CIA.

Cette fois-ci, elle a fait part de ses "réserves" sur sa nomination comme directrice de l'agence mais s'est dite impressionnée par son travail depuis février 2017, quand elle était l'adjointe de Mike Pompeo. (Patricia Zengerle avec Mark Hosenball; Guy Kerivel pour le service français, édité par Arthur Connan)