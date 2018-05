COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES EN COLLABORATION AVEC KALSTONE LANCE LE PREMIER INDICE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL PARISIEN VISANT À REUNIR LE MARCHÉ PHYSIQUE IMMOBILIER ET LES MARCHÉS FINANCIERS.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lausanne, Paris - le 15 mai 2018 - Compass Financial Technologies SA et Kalstone ont le plaisir d'annoncer le lancement de l'indice Compass Kalstone Paris Residential Property Index ou PARISSQM. L'indice vise à devenir le sous-jacent de référence des futures produits dérivés financiers indexés sur le prix de l'immobilier résidentiel parisien.

L'indice PARISSQM a été conçu pour fournir une mesure de référence représentative du prix des transactions réalisées dans le marché immobilier résidentiel Parisien.

L'Indice basé uniquement sur les données de transactions réelles est publié toutes les deux semaines avec un décalage de six semaines. Il est coté en euro par mètre carré.

Pendant des années l'immobilier a été la classe d'actifs la plus représentée dans les investissements, mais paradoxalement, il est toujours aussi complexe et couteux d'y investir. L'exposition directe via l'achat de biens immobiliers physiques prend souvent beaucoup de temps, nécessite beaucoup de capitaux et peut être très risquée. L'incertitude grandissante sur le marché boursier, liée notamment au risque politique, conjuguée à la faiblesse des taux d'intérêts, a accru l'intérêt des investisseurs pour le marché immobilier, toujours considéré comme un placement refuge. Dans ce contexte, les investisseurs ont besoin de recourir à des solutions alternatives et innovantes.

Dans ce cadre et pour fournir les premiers produits dérivés liés au prix de l'immobilier résidentiel parisien, Compass et Kalstone développent des partenariats avec de grandes institutions financières afin d'élaborer une gamme de produits financiers utilisant l'Indice PARISSQM comme sous-jacent.

L'Indice PARISSQM a pour objectif de devenir le socle d'une série d'instruments financiers liquides utilisant le prix de l'immobilier résidentiel Parisien comme sous-jacent. Il s'adresse à tout type d'investisseurs souhaitant mettre en œuvre une stratégie dynamique et peu coûteuse dans le marché immobilier.

Commentant l'annonce, Guillaume Le Fur, PDG de Compass, déclare : «L'indice PARISSQM apportera un nouvel outil pour investir dans l'immobilier et répondra à de multiples besoins, que ce soit pour les investisseurs institutionnels ou privés». Stéphane Mesguiche, DG de Kalstone, ajoute : «Nous sommes fiers de lancer l'indice PARIS SQM, qui permettra de diversifier les processus d'investissement et de simplifier les prises de positions sur le marché Immobilier français».

A propos de Compass Financial Technologies

Compass est une société basée en Suisse spécialisée dans la conception de benchmarks et de stratégies d'investissement. Compass est principalement actif sur les marchés de l''immobilier et des matières premières.

www.compass-ft.com

A propos de Kalstone

Kalstone est la branche immobilière du courtier financier Louis Capital Markets. Au carrefour de l'immobilier et de la finance, Kalstone dispose d'un large accès aux clients institutionnels et aux Family offices à qui elle propose des solutions de recherche, de conseil et d'intermédiation dans le cadre de leurs opérations d'investissements.

www.kalstone.fr

Contact Presse :

Guillaume Le Fur, Compass Financial technologies

guillaume.lefur@compass-ft.com / +41 (0)21 621 1372

Stéphane Mesguiche, Kalstone

smesguiche@kalstone.fr / + 33 (0)1 86 95 03 06

