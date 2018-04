COR-Vif rebond des actions sur fond d'apaisement des tensions

Les principales Bourses européennes ont fortement rebondi jeudi, les investisseurs misant sur des négociations dans le but d'enrayer l'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 a gagné 2,62% à 5.276,67 points, toutes ses valeurs ayant fini en territoire positif.

Le Footsie britannique a pris 2,35% et le Dax allemand 2,9%, sa meilleure performance depuis un an.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 2,68%, le FTSEurofirst 300 de 2,47% et le Stoxx 600 de 2,4%, soit sa plus forte progression en pourcentage sur une séance depuis juin 2016.

Signe de la détente sur les actions européennes, l'indice mesurant la volatilité implicite de l'EuroStoxx 50 a perdu 13,7%.

A l'heure de la clôture en Europe, les grands indices de la Bourse de New York montent eux aussi nettement, le Dow Jones prenant 1,3%.

Le rebond des indices européens succède à celui de Wall Street, qui a opéré mercredi un retournement spectaculaire : le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,16% après avoir perdu jusqu'à 1,56% en cours de séance.

Le renversement de tendance a été favorisé par la perspective de discussions entre les Etats-Unis et la Chine afin d'apaiser les frictions entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Aussitôt après la menace américaine d'imposer des tarifs douaniers à 1.300 produits chinois représentant des importations de 50 milliards de dollars (41 milliards d'euros), Pékin a publié mercredi une liste de produits américains de même valeur qui pourraient être taxés, allant du soja à certains avions en passant par les voitures, le boeuf et la chimie.

L'administration Trump a toutefois annoncé une consultation publique de deux mois qui semble laisser le temps à la négociation. Le principal conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, et le secrétaire au Commerce Wilbur Ross ont, parmi d'autres, calmé le jeu en évoquant cette éventualité.

Larry Kudlow a à nouveau caressé les marchés dans le sens du poil en estimant jeudi que les négociations commerciales entre les deux géants pourraient déboucher sur une "fin heureuse".

LES RESSOURCES DE BASE BRILLENT

Dans une note publiée jeudi, les stratèges de Citi conseillent d'acheter sur les points bas actuels des marchés actions. Ils estiment que les indices boursiers pourraient toucher de nouveaux pics, même si cela s'accompagne d'une volatilité accrue, et s'attendent à une hausse de 8% des marchés actions mondiaux d'ici à la fin de l'année.

Aux valeurs en Europe, les secteurs les plus affectés mercredi par le regain de tensions commerciales ont affiché jeudi les gains les plus marqués, à commencer par les ressources de base, qui ont enregistré leur plus forte progression en pourcentage sur une séance depuis plus d'un an (+3,16%).

La chimie (+3,1%), la technologie (+3,22%) et les banques (+2,43%) ont suivi le mouvement, tous les compartiments terminant largement en territoire positif.

TechnipFMC (+5,86%) a signé la plus forte hausse du CAC 40, devant ArcelorMittal (+5,58%) et Safran (+4,59%).

La meilleure performance du Stoxx 600 est pour l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, qui a bondi de 10,77%, porté par le succès du cinquième opus de sa franchise "Far Cry", qui vient de signer le deuxième meilleur lancement jamais réalisé par le groupe.

Toujours à Paris, Ingenico a pris 5,8% après une information de presse selon laquelle le spécialiste des technologies de paiement pourrait faire l'objet d'une offre de rachat de la part d'Atos via sa filiale cotée Worldline.

LE DOLLAR ET LES TAUX GRIMPENT

L'apaisement des craintes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine pourrait pousser les investisseurs à s'intéresser à nouveau à l'actualité des entreprises, avec le lancement la semaine prochaine aux Etats-Unis d'une nouvelle saison de résultats trimestriels.

Du côté de la conjoncture économique, les indices PMI définitifs pour le mois de mars ont confirmé un tassement de l'activité privée dans la zone euro, et les commandes à l'industrie allemande ont augmenté moins fortement que prévu en février. Ces indicateurs ont eu peu d'effet sur la tendance sur les marchés d'actions.

Les investisseurs ont pris connaissance également du déficit commercial américain, qui s'est creusé plus que prévu en février, atteignant son montant le plus élevé depuis fin 2008. Celui avec la Chine s'est par contre nettement réduit.

Dans ce climat de détente entre les Etats-Unis et la Chine, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans continue d'avancer après son net rebond de mercredi en cours de séance et gagne 4 points de base, autour de 2,83%. Le Bund allemand de même échéance grimpe lui aussi pour se rapprocher de 0,53%.

Sur le marché des changes, le dollar prend 0,4% face à un panier de devises de référence. L'euro s'affaiblit face au billet vert, autour de 1,2237 dollar.

Sur le marché pétrolier, les cours du baril repartent à la hausse, autour de 68,5 dollars pour le Brent et de 63,7 dollars pour le brut texan.

Les investisseurs attendent maintenant vendredi et la publication de l'indicateur le plus attendu de la semaine : le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

(Édité par Juliette Rouillon)

par Patrick Vignal