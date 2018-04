CORR : Inocap Gestion rappelle les atouts de son fonds Quadrige Multicaps

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans notre dépêche précédente, une erreur s'est glissée dans le titre. Il fallait bien lire "Inocap Gestion rappelle les atouts de son fonds Quadrige Multicaps". Le reste de la dépêche reste inchangé.Inocap Gestion enrichit la gamme Quadrige et ouvre, selon la société de gestion, "des horizons très prometteurs à ses clients et à ses partenaires." Dédié aux entreprises européennes, majoritairement de grandes capitalisations, Quadrige Multicaps s'inscrit en tout point dans la philosophie de la gamme Quadrige, dont il respecte les principes de gestion les plus éprouvés, a assuré Inocap dans un communiqué."Le fonds propose ainsi une sélection rigoureuse des meilleures idées de la gamme Quadrige couplée à une sélection de grandes entreprises, le plus souvent leaders sur leurs marchés en croissance, et dont l'actionnariat impliqué obéit à une vision de long terme", a précisé le gérant.Quadrige Multicaps a été agréé le 20 juillet 2017 et ses encours s'élèvent déjà à plus de 14 millions d'euros."Le fonds tire d'ores et déjà profit de l'expérience et des expertises mûries au sein d'Inocap Gestion depuis qu'a été lancé le premier fonds Quadrige, voici près de cinq ans", a souligné le gérant."Le renforcement de nos équipes, qui comptent aujourd'hui 7 gérants, et l'arrivée de Jean-Charles Belvo, spécialiste des grandes capitalisations européennes, ajoutent à notre confiance. Ce dernier accompagnera Pierrick Bauchet dans la gestion du fonds", a conclu Inocap Gestion.