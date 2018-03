CORR: Les banques demeurent entravées par les litiges liés à la crise financière - Plus Inter

(Correction : L'amende infligée par le DoJ à Deutsche Bank en 2016 s'est inscrite à 7,2 milliards de dollars, le montant de 14 milliards évoqué dans notre dépêche publiée à 11h16 correspondant à la somme initialement réclamée par les autorités américaines)

Christine Lejoux,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les litiges hérités de la crise financière de 2008 sont synonymes de bombe à retardement pour le secteur bancaire. La Société Générale en sait quelque chose, qui espère régler dans les prochaines semaines deux litiges vieux de plusieurs années avec les autorités américaines. Le premier porte sur la manipulation présumée du taux interbancaire Libor. Le second concerne le volet pénal d'un différend commercial avec la Libyan Investment Authority (LIA), pour lequel la banque française a versé 963 millions d'euros au fonds souverain libyen en mai 2017, dans le cadre d'un accord conclu avec la LIA au titre de supposés faits de corruption.

Société Générale a mis de côté 1 milliard d'euros au total pour ces deux affaires, sur un montant global de 2,3 milliards d'euros de provisions pour litiges. La banque française se trouve en butte à un troisième litige lié à la crise financière mais d'échéance plus longue, qui a trait à des opérations effectuées en dollar dans des pays soumis à embargo américain. En 2014, des accusations de violation des règles américaines d'embargo avaient valu à BNP Paribas une amende colossale de 8,9 milliards de dollars (7,2 milliards d'euros).

Croisade des autorités américaines contre les dérives de la finance

Société Générale est loin d'être la seule banque à avoir encore maille à partir avec des contentieux datant d'une décennie environ. La croisade engagée par les autorités américaines après 2008 pour mettre un terme aux dérives de la finance n'en finit pas de provoquer des remous dans le secteur. A la fin février, la banque allemande Deutsche Bank a conclu un accord de 240 millions de dollars (193 millions d'euros) avec la justice américaine au sujet de la manipulation présumée du Libor.

Ce mois-ci, le groupe bancaire britannique RBS a accepté de régler 500 millions de dollars (402 millions d'euros) à l'Etat de New York, au titre de la vente d'obligations adossées à des créances hypothécaires résidentielles (>> fiche valeur). C'est l'arbre qui cache la forêt : RBS doit encore avoir affaire au Département américain de la Justice (DoJ) dans le cadre de ce dossier, et a provisionné à cet effet 3,2 milliards de livres sterling (4,5 milliards de dollars, 3,7 milliards d'euros).

Une ardoise de 400 milliards de dollars d'ici à 2020

Plus largement, les amendes infligées au secteur bancaire depuis la crise financière s'élèvent à 243 milliards de dollars à l'échelle mondiale (195,4 milliards d'euros), selon une étude de la banque d'investissement Keefe, Bruyette and Woods. Trois établissements américains - Bank of America, JPMorgan Chase (>> fiche valeur) et Citigroup (C) - arrivent en tête des sanctions, avec des montants respectifs de 76,1 milliards, 43,7 milliards et 19 milliards de dollars. Mais les banques européennes suivent de près, à commencer par Deutsche Bank avec des pénalités s'élevant à 14 milliards de dollars à travers le monde. Ce montant comprend notamment l'amende de 7,2 milliards de dollars infligée en décembre 2016 par le DoJ à la banque allemande accusée d'avoir vendu des titres adossés à des crédits immobiliers toxiques avant la crise. Vient ensuite BNP Paribas, avec un total de 9,3 milliards de dollars, essentiellement lié à l'amende de 2014.

Des cadavres demeurent dans les placards des banques, à en juger par l'estimation du cabinet de conseil en stratégie Quinlan & Associates, pour qui le montant total des amendes depuis la crise devrait atteindre 400 milliards de dollars d'ici à 2020. Une prévision de mauvais augure pour les résultats des grands groupes bancaires mondiaux, déjà entaillés à hauteur de 850 milliards de dollars depuis 2008 par les sanctions pécuniaires, dépréciations d'actifs et autres coûts de mise en conformité avec les nouvelles réglementations du secteur.

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones ; 33 (0)1 41 27 48 14 ; clejoux@agefi.fr ed : ECH