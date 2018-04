Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une erreur a été faite dans notre dépêche du 29 mars concernant l'acquisition par Ofi Pierre, filiale d'Ofi AM, d'un portefeuille de quatre parcs d’activités. C'est bien Ofi Pierre qui a réalisé cette opération via son fonds "Esprit Pierre" et non Ofi AM. Le titre et le corps du texte sont modifiés.Ofi Pierre (filiale d'Ofi AM), via le fonds "Esprit Pierre" qu'il gère, a acquis un portefeuille de locaux d'activités d'un montant de 13 millions d'euros dans le cadre d'un Club Deal. Ce premier portefeuille est composé de 6 bâtiments neufs qui représentent près de 10 000 mètres carrés situés en Ile-de-France. Ils constituent les premières tranches de quatre parcs d'activités situés à Pierrefitte-sur-Seine (Parc Spirit Séverine), Bois d'Arcy (Parc Spirit Méliès III), Bussy-Saint-Georges (Parc Spirit Graham Bell) et Villebon-sur-Yvette (Parc Spirit de l'Atlantique).Ces actifs ont été développés par Spirit Entreprises, structure de promotion en immobilier d'entreprise du groupe Spirit. Les surfaces sont déjà louées à 93 %, auprès de 11 locataires de qualité pour une période ferme moyenne de quatre ans.