CORRECTIF - VOLTALIA affiche des résultats 2017 en forte hausse

Une erreur a été faite dans la précédente dépêche concernant Voltalia, à propos du contrôle qu'exerce sur la société la famille Mulliez. Le texte corrigé suit.Voltalia (+5,3% à 9,75 euros) virevolte à la Bourse de Paris. Les investisseurs saluent les résultats annuels en forte progression de l'entreprise spécialisée dans la construction de parcs d'énergies renouvelables. Le groupe contrôlé par la famille Mulliez (Auchan) a multiplié par 6,1 son bénéfice net en 2017, à 3,5 millions d'euros, et a enregistré une croissance de 43% de son Ebitda, à 71,6 millions. Il a représenté 40% (+1 point) d'un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros (+42%).En 2018, la capacité installée consolidée totale de Voltalia devrait augmenter légèrement. Le niveau des prix au Brésil devrait encore être déterminant, avec un autre impact positif découlant de nouvelles suspensions de contrats, cette fois sur un nombre plus faible de centrales.S'agissant de l'activité Services, les équipes de Voltalia resteront largement mobilisées sur les projets du groupe, avec le lancement de la construction d'une série de nouveaux projets, tandis que les ventes aux clients tiers devraient augmenter progressivement.À moyen terme, Voltalia a rappelé la très bonne visibilité dont il dispose sur plus de 90% de la capacité installée consolidée à 1 GW prévue d'ici fin 2020. Outre les 508 MW atteints en fin d'année 2017, 411 MW sont soit en cours de construction, soit à un stade de développement avancé. Les projets sont basés en Amérique Latine (45%), en Europe (24%) et en Afrique (31%).Les 10% restants pour l'atteinte du gigawatt seront issus du portefeuille de projets en développement, qui s'établit à 3,4 GW contre 2,7 GW à fin 2016 (+26%).