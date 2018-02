CORRECTION-Crash aérien en Iran, les 65 occupants de l'avion sans doute morts

(Au 1er et au 3e para, correction du nombre de passagers)

DUBAÏ, 18 février (Reuters) - Les 65 occupants d'un avion de ligne de la compagnie iranienne Aseman Airlines qui s'est écrasé dimanche dans le centre de l'Iran ont vraisemblablement tous péri dans la catastrophe, ont rapporté des médias iraniens.

L'ATR, qui assurait la liaison entre la capitale Téhéran et la ville de Yasuj dans le sud-ouest de l'Iran, était parti de l'aéroport Mehrabad, situé dans l'ouest de Téhéran et voué essentiellement aux vols intérieurs.

L'appareil, qui avait à son bord 59 passagers et six membres d'équipage, a disparu des radars 50 minutes après le décollage, et s'est écrasé dans une zone de montagnes, près de la ville de Semirom, écrit l'agence de presse Isna, qui cite le porte-parole des services d'urgence, Mojtaba Khaledi.

Selon le gouverneur de Semirom, que cite l'agence de presse Mehr, les hélicoptères de secours ne peuvent atterrir sur les lieux de l'accident en raison d'un épais brouillard et les secouristes tentent d'atteindre le secteur par la voie terrestre. (Bureau de Dubaï Eric Faye pour le service français)